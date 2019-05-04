功夫茶：房會工廈亂象多　無殼蝸牛嘆奈何

「皇后大道東上為何無皇宮」呢句金曲歌詞，今時今日改做「工業大廈之內為何無開工」一樣應景。事關香港地工業式微，加上政府闊佬懶理，租戶各自各精彩，貨倉乃至私人別墅各適其適，以致亂象叢生，真係睇見都眼冤。



現時房委會轄下共有六幢工廈出租，為輕工業製造商提供超過八千個小型單位作工業用途，之但係本報記者巡視多區工廈，發覺完全唔係嗰回事。好似新界區一幢工廈咁，電梯大堂及走廊放滿鐵籠、紙皮、手推車甚至單車等雜物，亂過亂世佳人；亦有唔少單位窗戶貼上膠紙，三更半夜仍然燈火通明，冷氣長開，而且不時傳出電視機聲，門外有齊晒洗衣機、電飯煲及煤氣爐等家具，一睇就知有人長住。



查實房委會工廈無王管，已經唔係今時今日嘅事。審計報告早喺○五年已經點名批評，租戶阻塞及佔用公用地方情況普遍，仲警告話呢類舊式工廈混凝土強度有問題，樓面荷載能力較低，走廊雜物分分鐘成為安全隱患，可惜官老爺奉旨又係意見接受，態度照舊，過去三年就有關問題扣分嘅畸士，十隻手指數得晒，結果問題非但毫無改善，反而愈演愈烈，問你怕未。



不過市民都見怪不怪咯。之前房署就畀申訴專員公署踢爆，轄下公共屋邨有近千個閒置儲物室，浪費接近十一萬平方呎空間，正所謂山大斬埋有柴，地盡其用，幫到唔少無殼蝸牛喇。



立法會議員就講得啱嘞，房委會作為公營機構，主管房屋政策，因時制宜，重新檢討工廈條例，責無旁貸。港產官僚呻「地從何來」呻到樹葉都落，口口聲聲「寸土必爭」、「見縫插針」，提出所謂活化工廈政策，改建為過渡性房屋，可惜又係雷聲大雨點小，其中一個主要原因，係工廈業權分散，要搵到單一業權，而業主又肯平租畀街坊，唔係話咁易，反觀房委會工廈冇咁多限制，收番嚟做過渡性房屋又好，改建公屋都好，絕對諗得過！



咁當然，房委會工廈始終都係得六幢咁大把，即使收番晒都係細眉細眼，作用有限。正如有人話齋，工業邨道路配套設施完備，空置養蚊仲有冇大嘥啲吖？特別係大埔工業邨，本身被住宅群包圍，地理位置優越，只要保留煤氣廠及金管局印鈔公司等重要設施，大型建屋計劃水到渠成。



始終都係嗰句。香港缺少嘅唔係可用土地，而係有承擔、有魄力嘅官員。咪畀人睇死，特衰政府覓地建屋唔係講多過做，就係小打小鬧，藉口多多，慌唔係為個爛鬼「明日大嶼」填海計劃造勢，焗市民上轎咩？



