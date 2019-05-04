正論：群魔亂舞阻修例　擇善堅持速剪布

搗亂，失敗，再搗亂，再失敗，直至滅亡。《逃犯條例》修訂草案在立法會擾攘多時仍陷入膠着，建制派今日召開特別內會計劃剪布，反對派勢必上演最後的瘋狂。不管如何，該修的例還是要修，該剪的布還是要剪，該伸張的正義必須伸張，反對派多行不義，最終必然難逃民意審判，自取滅亡。



建制派因應反對派瘋狂拉布，致使法案委員會召開兩次會議都未能選出主席，決定召開特別內會討論是否向法案委員會發出指引，改由第三資深議員石禮謙主持主席選舉。然而特別內會還未召開，昨日的一般內會已亂成一團，反對派除了就規程問題拖延時間，更出言挑釁，建制派則反唇相稽，爭吵不休，再次讓人見識垃圾會如何名不虛傳。



未入「戲肉」已如此混亂，今日的混戰將如何激烈，不難想像。其實這也沒有甚麼好奇怪的，修訂《逃犯條例》填補了法律漏洞，令兩岸四地移交逃犯變得對等，香港再也不能成為逃犯天堂，深深擊中反中亂港集團要害。為鼓動支持者上街反對修例，反對派及其喉舌鼓動如簧之舌，聯同外部勢力大合唱，極盡挑撥抹黑之能事，意圖複製當年反廿三條立法的歷史。早前的大遊行，反對派號稱有十三萬人參與，足足比警方公布的人數「發水」六倍，正是其一貫虛張聲勢的套路，只要港府頂不住壓力再次跪低，他們便贏了。



然而今時不同往日，反對派唯恐天下不亂的真面目已被愈來愈多人看穿，如意算盤已愈來愈難打響，被視為港英餘孽的前刑事檢控專員江樂士都表態支持修例，已是明證。他指出，回歸後內地向香港移交約二百名逃犯，香港卻不能移交逃犯到內地，是有礙執法、不能接受；中國現時簽訂了四十個引渡協定，包括多個歐洲國家，港人毋須對內地法制過分憂慮，總算說出公道話。



的確，縱然司法區不同，縱然內地在法治人權方面有可議之處，也不代表可以讓跨境犯罪放任自流。海峽兩岸政治對峙，但雙方早已簽署引渡協議；中國展開全球「獵狐行動」，追緝逃亡海外的貪官，也得到西方國家配合。自詡全亞洲最民主的台灣可以與大陸簽署引渡協議，香港卻不能；西方先進國家紛紛向中國移交逃犯，一國之下的香港卻拒絕，豈非荒天下之大謬？



當然，反中亂港集團心中有鬼，修訂《逃犯條例》關乎其生死存亡，全面反撲是必然之事。建制派固然要堅持剪布，不辱使命，但同樣不能不令人擔心倒戈一幕會否重演。商界對修例一直持反對態度，即使港府已剔除九項商業罪行，他們仍未滿意，觀乎當年廿三條立法功敗垂成，正是自由黨政客臨陣變節所致，今次會不會再有「意外」，誰也說不準。甚至乎，立法會法律顧問都來攙一腳，對修例諸多質疑並要求政府解釋，可見建制之內跟反對派同一鼻孔出氣的大不乏人。建制派能否團結一致，將成此役成敗關鍵。



