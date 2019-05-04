神州觀察：維權過激遭拘押　討薪難於上青天

內地社會法制不彰，公義蕩然，民眾的基本權益難獲保障，理性合法維權更加沒門，惟有尋求極端手段，甚至不惜以命相搏，結果仍是徒勞。而當局每每無心解決問題，卻能對提出問題的人果斷出手，打壓起來有心有力，不由得你不佩服。



廣東佛山一名農民工被公司拖欠工資，討要無門下欲跳樓輕生，被警方勸下，卻又因擾亂公共秩序被處以行政拘留五日。警方表示，市民應以合理合法途徑維權，不可付諸過激行為，遭網民譏諷是自欺欺人，如同「何不食肉糜」一般荒誕可笑。



如果合理合法維權行得通，誰願以這樣極端的方式解決問題？況且上有老下有少，一家的生活都靠一個人的工錢來維持，誰又忍心棄之不顧？問題是，討不到工錢亦等於判了全家人死刑，既然橫豎都是死，不如死得悲壯些、轟轟烈烈些；活着時無處討說法，便以死控訴這個冷漠社會，或許還能警示一下當局，別總是一再將人逼上絕路。



可以見到，自「農民工」一詞誕生之日起，討薪問題便一直存在，至今亦未能妥善解決，政府的無能失職可見一斑。多年來不時傳出農民工因討薪導致的各種極端事件，封門阻路，下跪磕頭，跳樓跳橋作威脅，服毒上吊燒炭死，但凡能想到的法子都用過了，能忍受的屈辱都忍下了，唯獨欠薪問題照舊，悲劇仍不停上演。就算執法有據，可否念其遭遇網開一面？



解決不了問題，就解決提出問題的人，當局此舉早已為人詬病。早前有八名湖南農民工前往山東討薪，遭吃閉門羹後無奈採取拉閘斷電、車堵廠門等過激方式表達訴求，結果被當局行政拘留，因為事件鬧大而被輿論關注，他們方能拿錢回家，箇中滋味令人五味雜陳。其實當局早已將欠薪入刑，並制訂了不少法律條文，但一些地方政府常被攪入複雜的利益糾葛之中，故而欠薪的通常能受到庇護，討薪的反成為打壓對象，黑白顛倒之事頻出，又有甚麼奇怪。



在穩定壓倒一切的大前提下，民眾所有的維權行為皆淪為當局禁忌。君不見，從三聚氰胺毒奶粉到「結石寶寶」，從黑心疫苗到學校毒飯堂，再到接二連三的P2P「爆雷」、化工廠爆炸、迫遷強拆等導致的流離失所、家破人亡慘劇，神州大地可謂苦主輩出，誰的冤屈能在冷靜理智之下得以傾訴？誰的權益可在合理合法情況下得到保障？



若當局真能做到依法行政，不搞暴力維穩那套，內地社會便不會出現如此眾多的維權苦主，截訪機構亦不會遍布各地，以跳樓威脅討薪之事也就不會再發生，但從當局逐年增加的維穩經費可知，這一切仍只是夢想。



