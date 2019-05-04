天下大亂，可能便反映出美國的世界霸權的衰落。現時形勢正有類似英國與美國世界霸權交替之間的混亂局面。美國無力維持霸權，當然是各方勢力並起來擺脫其控制，也與它競爭。但是美國有心無力，仍然到處張羅，勉強支撐，鎮壓亂局，卻觸發起火頭處處，而且為了阻遏競爭勢力的崛起，不惜肆意破壞。



不過，情況與第二次世界大戰前還是有差別。一是中國有點像美國在第一次世界大戰前那樣，經濟實力強大，在政治、軍事卻採取低調，也不願承擔國際大國責任；不像德國那樣積極進取，與其他國家爭奪市場與殖民地或勢力範圍。



二是當年英美霸權更替並不是美國攻擊英國而取得，美國只是支持英國在歐洲作戰，用戰爭貸款來篡奪英國的金融和經濟霸權。而如今中美之爭，卻是美國赤裸裸地要打擊中國，保衞霸權。



三是中美之外還有歐盟和俄羅斯，其他各國也不像第二次世界大戰前陷入歐美殖民主義控制；藉着美國衰落，各自都在努力工業化，建立和復興本國經濟，日本、南韓、伊朗、土耳其、墨西哥、印度、巴西是典型的例子，而東盟也形成區域一體化的振興模式。當前正是群雄並起，不像第二次世界大戰前只有法國、德國和蘇聯、日本等少數幾個強國。於是，國際政經發展呈現多元化和多變，合縱連橫的機會和聲勢更大。美國即使把戰亂蔓延全球，也沒法如一戰或二戰那般摧毀強國集中的歐洲。目前只是中東北非戰亂、東歐衰弱、西歐不穩，印巴不會作戰，朝鮮半島也亂不起來，全球大多數國家和地區，還不是美國可以製造出全面的混亂與破壞。



中國穩定便可以繼續發展，以中國之力，更可以協助其他國家由亂轉穩，重返工業化與經濟發展的道路。「一帶一路」建設是最影響深遠的戰略，即使西歐、日本、南韓要避免美國的壓迫，也不得不向中國靠攏。有俄羅斯在，美國難以發動戰爭，只能威脅，不敢真的動武。而在美國製造的動亂、威脅中，更多的國家會捨美國而就中國；愈是如此，美國便愈是對中國、對所有國家威嚇，乃至策動政治和金融恐怖主義活動，也便愈是孤立自己，形成全球的多邊主義與美國及其嘍囉──澳洲、波蘭等的單邊主義全面對立。美國能堅持多久？特朗普及其極右政權能否贏取明年的總統選舉呢？



此外，英國脫歐將會是工黨取代保守黨執政，西歐新起的示威浪潮也將是左翼政治復起之勢，而且會與右翼合作堅持歐洲利益，對抗美國。這是新的變化。