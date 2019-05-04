壹傳媒老闆黎智英因為反共、反中最堅決，手中有輿論媒體，有幾分財力，又鐵了心要給山姆大叔當反華工具，如此「江湖地位」，他不僅是反中亂港集團的總指揮，而且是港英餘孽、洋奴漢奸的精神偶像，他們不敢想像有一天反中亂港惡浪中沒有了黎智英。



因此，他們要千方百計保護黎智英、捍衞黎智英，實乃「重要使命」，不容有任何閃失，其最有力、最有效的武器，乃司法大權。他們知道，只要給黎智英撐起司法保護傘，他的反中亂港、充當漢奸、黑金政治都可以為所欲為，安穩如泰山。只要黎智英不倒、不踎監、不洗廁所，朝廷和香江府衙再擒多少賊，也於大局無礙，他們都可以「拱衞」着黎智英，「無畏無懼的戰鬥到底」。



最關鍵的是保護傘，他們最不缺的也是保護傘。有英夷殖民統治香港一百五十年，有「一國兩制、港人治港、高度自治」，香港的行政、立法、司法架構及人事都為黎智英及反中亂港集團提供環環相扣、互為支撐的保護傘。



二十一年來，在他們策劃鬥爭、煽惑群眾、鼓吹各種歪理邪說的時候，行政、立法系統的港英餘孽、無間道最能對他們縱容包庇。而出了事、觸犯了刑律，司法領域的港英餘孽、無間道接手「辦案」，最能為他們「消災解禍」、「轉危為安」，用不着擔心踎監洗廁所。至於黎智英因個人不檢點，辱罵刑恐東方記者，這等「區區小罪」，那就更加不必當回事，司法中人照樣保護如儀。這些司法中人就是要「事無巨細」、「不分大小」地向外發放訊息，為了撐住黎智英，他們的司法保護網可以編織得何等細密周到，不懼明火執仗的破壞香港法治，不怕肆無忌憚的挑戰「一國兩制」，就是要兇惡狠辣的打擊堅持國家民族立場的正義媒體！



大凡對壞事、惡事總須追到部門和人頭上，追究對黎智英的司法保護，香港律政司及其掌門人最是眾目睽睽、罪責難逃，而這樣的部門和人頭出了問題，皆因領導權、管治權沒有掌握在真正的愛國者手裏，鄧公的設想成了泡影，黎智英之流沒啥可怕也。