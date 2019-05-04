當年反對派阻撓二十三條立法，號稱五十萬人上街遊行，迫使港府跪低，董建華腳痛下台。他們自此食髓知味，動不動就鬧事，動不動就示威，這一招有時靈，有時也不靈。在反對國民教育一役中，反對派再次得手，導致國教半途而廢；但在佔中及高鐵一地兩檢風波中，反對派都無法得逞。如今戰場轉移到修訂《逃犯條例》，結局如何，不妨拭目以待。



很明顯，今次反對派的手法和當年反對二十三條立法如出一轍。首先製造謠言，散布恐慌情緒，將修例政治化、陰謀化、妖魔化；然後發動市民上街，假借民意向當局施壓，一次不行，就搞第二次、第三次；同時，反對派還在立法會撒潑耍賴，拉布阻撓，導致法案委員會歷經兩次合共四小時會議仍未選出主席；當然，他們最擅長的還是告洋狀，老嫩漢奸紛紛出動，要求洋人出手干預。總而言之，為了阻止修訂《逃犯條例》，反對派無所不用其極，簡直到了歇斯底里的地步。



現在的問題是，面對反對派瘋狂反撲，港府能否堅持到底？建制派是否團結？中央態度又如何？當年二十三條立法功虧一簣，固然是因為自由黨臨陣倒戈，也是因為港府態度軟弱，更是因為中央畏首畏尾。正如有人所說，「怯，就會輸一世」，面對重大原則性問題，絕不能猶豫不決，更不能妥協退讓，否則，一子錯滿盤落索，一步輸步步皆輸。



毛澤東兩句話大家耳熟能詳：以鬥爭求團結則團結存，以退讓求團結則團結亡。道理很簡單，只有通過合理合法的鬥爭才能教訓肆意搗亂的人，使他們不敢輕易造次，相反，一味姑息縱容，勢必遺患無窮。中央對政改不讓步，所以反對派佔中以失敗告終；中央主動釋法，所以多名在宣誓中搗亂的政客被褫奪議員資格；中央對港獨零容忍，所以香港民族黨被取締。事實一再證明，只要中央堅守原則，反中亂港勢力就無所施其技。