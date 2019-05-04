母老虎不發威，就會被人當病貓。英國首相文翠珊怒炒不聽話兼洩露國家機密的國防大臣韋廉信，算是出了一口因領導脫歐無能而鬱結心中的惡氣，同時也反映夾在中美兩強之間的歐洲國家，如何小心翼翼地維持平衡的窘境。



英國軍事上依賴美國，經濟上要靠中國，尤其是英國即將離開歐洲大家庭，更要眼望東方，押寶於英中「十年黃金機遇」，因此英國對中美兩國都不能得罪，都陪着小心。在華為問題上，英國面對中美雙方的壓力，中國敦促英國開放市場（否則中國也不會對英國開放市場），不得歧視華為，美國則威脅英國不得使用華為產品，否則將不再進行情報方面的合作，英國左右做人難，國安會議秘密商議有限度使用華為產品，偏偏韋廉信將消息洩露給傳媒，惹來美國興師問罪，唐寧街十分難堪，不得不清理門戶。



韋廉信被炒的導火線雖然是華為事件，禍根卻是一早種下。他不是不知道英國與中美的微妙關係，但天生一張大嘴巴，哪壺不開提哪壺，以挑釁中國為樂事。去年春天這小子訪問澳洲，不僅要求澳洲警惕中國的「惡意」，更張揚要派軍艦去南海自由航行，實際上是配合美國的遏華大計，激起中方憤怒。



今年二月，韋廉信再次口若懸河，揚言兩年後啟航的英國第二艘航空母艦伊利沙伯女王號，首先將駛向南海；他還聲稱脫歐對英國不是噩夢，而是重新崛起、重拾大英帝國昔日光輝的良機。話音剛落，就傳出中國拒絕英國財相來訪，搞到首相府急忙澄清，指伊利沙伯女王號將來駛向何方由首相府決定，而不是國防部話事。



事實上，衰落的英國早已不復當年勇，軍艦數量僅及中國十分之一且大多老舊，憑甚麼同中國鬥？韋廉信的腦袋還停留在十八及十九世紀，這種人根本就不適合主掌國防，文大嬸將其炒魷十分正確，十三億中國人一致同意。