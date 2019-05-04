香港大學及中文大學對特區政府的最新民望調查，結果不約而同都顯示這個政府是不得人心和不孚民望，由林鄭月娥以至各司局級主要官員的評分，幾乎全都不合格。就是這樣一個不堪的政府，令香港淪胥。



中文大學亞太研究所日前公布四月份政府及特首高官民望調查結果，只有百分之二十六點六的受訪市民滿意政府表現，不滿意則有百分之三十七點一，不滿意度更較去年同期的百分之三十增加逾七個百分點。對政府不信任度亦較三月高一點三個百分點。至於官員評分方面，林鄭整體表現的平均評分為五十一分，較去年同期的五十五點九分大幅下跌四點九分，較三月下跌兩分。三名司長的平均評分則全部不合格及下跌，知法犯法、徇私枉法的律政司司長鄭若驊繼續「墊司底」，評分為三十六點五分，較去年同期錄得顯著跌幅，下跌四點九分，而較三月下跌一點六分。此外，香港大學民意研究計劃的最新一份民調，發現市民對特區政府的不滿率仍然高企，達百分之四十八，滿意率淨值大幅下跌十個百分點，為是次民調中跌幅最高的範疇。市民對現時經濟、民生、政治狀況的滿意率淨值仍處於負數水平。



民望是甚麼？「國人望君，如望慈父母焉。盜賊之矢若傷君，是絕民望也。」（《左傳‧哀公十六年》）這裏所說的「民望」，是指民眾的希望、心願。「某素知劉備寬以待人，柔能克剛，英雄莫敵；遠得人心，近得民望。」（《三國演義》第六十回）這是指劉備符合人民的期待。特區政府並非由選舉產生，即並非香港市民同意的結果，「欽點」特首的北京領導人一再強調，香港特別行政區行政長官必須符合以下三項條件：愛國愛港、中央信任、港人認同，但為甚麼每一任特首都不能使港人信服，也未能符合港人的期望呢？「民望」也可形容有德行、才能而享有聲望的人。試問特區政府成立以來，董建華、曾蔭權、梁振英、林鄭月娥四位特首，有哪一位是「德才兼備」，可以得到港人信服，符合港人期望的呢？



以林鄭為首的特區政府，兩年來的施政是管治缺威信、法治被削弱、經濟低增長、民生多困苦；政府失能失效失職，基層市民陷水益深，蹈火益熱！高薪低能的官員不會反躬自省，只會「視民望如浮雲」，「好官我自為之」。然而，「君者，舟也；庶人者，水也。水則載舟，水則覆舟。」這是兩千多年前的哲人荀子說的，即是說統治者是一艘船，人民就是水；統治者得到人民的支持，才能安穩的施政，如果與民為敵，必遭人民推翻（傾覆）。唐魏徵說：「怨不在大，可畏惟人；載舟覆舟，所宜深慎。」信焉！