內地發展一日千里，不僅反映在經濟總量上，更反映在學術成績上。《泰晤士高等教育》公布今年亞洲大學排名，內地清華大學首次登頂，取代新加坡國立大學的亞洲一哥位置，成為首間進佔榜首的中國大學。本港大學排名則以科大最突出，連跳兩級升上第三位，壓過保持第四位的港大。



逆水行舟，不進則退，清華大學登頂並非偶然，而是近年內地銳意發展學術和科研的成果。可惜，不少港人慣性以高人一等的眼光俯視內地，對於自身不足視而不見，反而不斷尋找藉口作下台階。例如有本地學者認為，清華排名第一主因是內地當局大力投放資源，清華一年的預算接近三百億元人民幣，比本港八間大學的總預算還要多出五成，而且推動大學教授與外地頂尖學者合作研究和撰寫論文，推高論文產量及被引用次數，排名因此提高；又認為本港大學水平已相當不錯，只是不及內地錢多。



這是典型的港式思維，即使承認內地比香港優越，但歸根究柢只是錢的問題，既不檢討港府對教育規劃和投入的短視，更沒有檢討本港大學管理層和教職員的不思進取、學校欠缺人才。



誠然，錢多好辦事，內地大學水平大躍進與錢脫不了關係，但本港大學水平倒退，則不是經濟因素這麼簡單，而是校園過於政治化。單是港大，自佔中爆發後即在多個國際排名拾級而下，明顯與大學教授熱衷政治、學生醉心抗爭有關；反觀科大甚少涉足政治，專注於學術研究，水平便顯著提高。事實上，當校園再也容不下一張安靜書桌，學術成績倒退就是必然結果。



無獨有偶，早前有環保團體統計本港十二條行山徑的垃圾量，因為當中兩成屬簡體字垃圾，就簡單地將部分責任歸咎於內地旅客亂拋垃圾，卻對其餘八成本地垃圾隻字不提。香港人要做道德判官沒有問題，但大前提是以身作則、做好自己。