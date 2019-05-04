人容易迷失在群眾裏，群眾容易迷失在集體狂熱裏，今天正值「五四運動」紀念日，回首百年，這場運動是功多抑或過多，恐怕尚難定論。但由五四開始的歷次大型群眾運動，都容易走入岔路，有的一開始就錯，有的是漸行才漸錯，能善始而善終者，幾乎一次也沒有。



一九一九年的五四運動高喊外爭國權、內除國賊，提倡民主與科學，本意當然是好。但時長日久，運動漸趨激進，北京各大院校動輒轟走校長、老師，在文化上更鼓吹全面走西方路線，對中國傳統思想棄如敝屣，吳稚暉等人更叫囂着要將孔、孟書籍拋入茅坑。一下子否定了自己民族文化的價值，為日後全面破四舊的中國共產主義運動埋下禍根。



一九六六年開始的文化大革命更為激烈，這個運動可能一開始就是錯的。人們盲目反當權派，攻擊傳統倫理、思想、體制，對社會造成的傷害，在世界歷史上大抵也找不到相近例子。



文革之後，中國最大型的群眾運動就要數一九八九年的北京學運了，群眾最初的訴求是好的，反貪腐，要求國家更民主，這是一般百姓的心聲。但群眾愈趨激進，長期佔據天安門廣場，堵塞街道，北京進入無政府狀態。多位社會有識之士苦口婆心勸喻學生撤退，卻不得要領，最後才造成悲劇結局。知進知退才是長久之道，大型群眾運動容易讓人頭腦發熱，過去一百年檢點下來，可以說沒有一場是不變質、不讓人遺憾的。



香港回歸後就是中國的一部分，中國大型群眾運動也該數上香港二○○三年的反對《基本法》第二十三條立法，以及二○一四年的佔領行動。這兩場運動也是一開始就錯，為國家安全立法是世界通義，沒甚麼可議之處，至於組織非法佔領行動試圖威脅中央，就更是愚蠢，這些問題本欄過去討論已多，茲不再贅。