今日係五四運動一百周年，而從一九一一年的辛亥革命推翻滿清到一九一九年的五四運動，相隔只有七年多。孫中山、黃興等領導的辛亥革命，幾經辛苦終於在武昌一役革命成功，然而卻是「無量頭顱無量血，可憐購得假共和」，國人依然活在動亂的軍閥混戰，民生依然困厄。



從辛亥革命到五四運動，國人從勝利的歡樂到進入一片黑暗的失望、苦悶、沮喪，再到奮起探索，希望闖出一條新路。要言之，五四運動在中國近代思想大變動中所佔的突出地位，沒有人會斗膽全部否認。北京大學學生何孟雄一九一九年十月在《時事新報》上談他們這種新的認識：「社會仍是這樣黑暗，現在的青年要徹底明白舊社會的罪惡，立定不屈不撓奮鬥的志向，決不反被舊社會戰勝。中國的改造，才有望咧！」可見當年的先進青年，改造社會是他們關注的焦點，在中國近代思想史上是首次，這種覺悟是年輕人在思想解放的一次飛躍。



毛澤東在新中國成立前回憶五四運動這段歷史時說：「中國人向西方學得很不少，但是行不通，理想總是不能實現。多次奮鬥，包括辛亥革命那樣全國規模的運動，都失敗了。國家的情況一天天壞，環境迫使人們活不下去。懷疑產生了，增長了，發展了。」毛澤東所指的「發展了」，史家多指是一九二一年中國共產黨的成立。至於從五四到共產黨的成立，何以來得那麼快？這自有它的歷史背景和因由。



陳獨秀主辦的《新青年》總結辛亥革命的失敗，響亮的提出了「民主」和「科學」口號，民主和科學的提出並非偶然，而是相對於「專制和愚昧」，當然，還有「吃人」的舊社會。在《新青年》的推動下，婦女解放、婚姻自由、家庭革命等口號也相繼出現；是以今天我們紀念五四，固然少不了要談「愛國」，可絕不可以偏概全，看不到它更深層的意義。要改造才有望咧！