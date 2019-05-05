筆者不明白，為甚麼建制派議員在立法會內佔多數議席，可是像修訂《逃犯條例》一類重要法案草案，竟拖延至今，連法案委員會的主席也選不出，遑論審議法案。



泛民等反對派議員只是拉布，便可連消帶打地阻礙法案的審議，趁機動員各方力量（主要是媒體港台等）去煽動反共恐共情緒，兼且希望通過營造修訂《逃犯條例》比二十三條立法「更可怕」的說法，重新動員香港的反共反中情緒，再興政治波瀾。當然其中有人插手組織規劃，但整個工程之所以突然間發酵起來，主要在於建制派議員疏忽大意，怠慢處理。



近日來，當反對和誇大修訂《逃犯條例》的假新聞和假分析，在網上網下燒騰起來，建制派能夠出來或敢於出聲申辯的議員寥寥可數，大多數不知躲在那裏。而真正中肯和理性的只有個別人，似乎建制議員突然間變得人丁單薄。他們選舉當選時、上任時的意氣風發去了哪裏？當真他們變得如一些公務員一樣，只是打份工，面對責任和工作躲得便躲，避得便避？他們恐怕已淪為投票機器，現在投票還未開始，便一無用處，白支薪俸，安坐在辦公室裏，個別連立法會開會也開不了。



修訂《逃犯條例》意義深重，政府推出時沒有足夠的準備和安排，也沒有足夠的溝通。結果在恐共情緒煽動下，甚麼樣的可能性都被提出來，渲染到似乎內地政府可借《逃犯條例》拘捕犯法或不犯法的港人。



恐共情緒一如回歸之前，以及反二十三條立法之時。但事實證明，這些假想並沒有出現。回歸前和反二十三條時因恐共而移民他去的，還不是大部分回來了？只是亦付出了一定的代價。現在各方製造出來的恐共和想當然的白色恐怖，也同樣是作誇大恐嚇，叫港人上街反抗，叫港人移民逃港。手法和過程與前幾次也一模一樣，沒有甚麼新招，只是欺騙無知愚蠢，乃至本身在內地便蓄意犯法的人。



一國兩制有一個與內地連接的法律關係，不是一切以港為主，割斷與內地聯繫便可保香港作為反共反中飛地，一些修例討論中甚至出現港人港審的謬論。港人在外犯法，怎可以不在當地受審判刑，難道香港可在外地實行治外法權嗎？



修訂《逃犯條例》可以認真審議，但決定因素是香港法律體制與內地及海外的連接，是維護發展香港的法治，而不是變為攻擊內地的藉口，以致發洩部分港人無知愚蠢自私的劣根性和情緒。



面對反對派的拉布，假若建制派不制止，他們是霸着毛坑在做甚麼？