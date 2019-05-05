蔡英文說，二○二○年台灣大選是「維護台灣主權和被迫統一之爭」。蔡英文的所謂「主權」就是民進黨黨綱中說的建立「台灣國」的奮鬥目標，就是「台灣國」的主權。



民進黨幾十年來做的事情、蔡英文今天叫喊的「之爭」，都是在搞「台獨」。因此，蔡英文毫無例外的把今次大選再次定位於「獨統」之爭，在推動「台獨」中爭奪「總統」大位和執政大權，把「總統」選舉打造成推動「台獨」的一場大戰役。



然而，國民黨方面似乎不接招，台灣民眾也不跟着蔡英文的指揮棒轉，反應冷淡，北京方面則隔岸觀火，滿不在乎，不認為蔡英文、民進黨炒作「獨統」或僥倖當選就會影響北京的統一安排和步伐。



顯而易見，蔡英文的叫嚷和製造選舉危情多是給美國人聽的，山姆大叔也十分希望蔡英文之流有「高度認識」、「存亡危機」，這樣他們才能更加賣力投靠老美，向美購買更多的軍火。只是，在「獨統」問題上，國民黨和民進黨其實已沒有楚河漢界，大家想的只是「獨立」方式不同、「名分」不同。國民黨要的「獨立」乃「中華民國」永遠獨立在中華人民共和國代表的中國之外，永遠獨立在中國大陸之外，這就是北京早已界定的「獨台」、「一中一台」或「兩個中國」，與「台獨」沒有實質不同。



民進黨想要的乃赤裸裸更改「國號」，要建立「台灣國」，要「法理台獨」。民進黨認為只有這樣的「台獨」才是真正的「台灣獨立」，「台灣才是正常國家」，在國際社會才有「主權國家」的地位身份。儘管國民黨和民進黨想要的「獨立」方式和名分不同，面對北京的統一主張都是堅決反對的，都要依靠美國人「拒統」乃一致的。此正符合美國人永遠「分裂中國」、利用台灣「制華」的戰略利益。只是國民黨不硬來，它又背負着「中華民國」曾一統中華的歷史包袱，不得不在統一問題上和北京軟硬周旋。對此，北京也給夠了和統時間、和統優惠。然而，現在不能無期限的拖下去也。