美國國防部日前發表中國大陸軍力最新評估報告，除了例牌渲染「中國威脅論」，也花了不少篇幅描述大陸武力統一台灣的可能性，甚至越俎代庖提出四種攻台方案，包括海空封鎖、有限度的導彈攻擊、斬首行動及兩棲登陸，亦會力阻美軍介入台海，「逼台灣屈服統一或答應就統一展開對話」。說得有鼻子有眼，好像真的似的，實際上美國三不五時發表類似報告，說來說去三幅被，無非都是老生常談，根本沒有甚麼新意。



明眼人都看得出，美國反反覆覆渲染「中國威脅論」，並非真正關心台灣命運，而是為了推銷軍火，利用台灣作為遏制大陸的棋子。只有民進黨當局及台獨分子們才會如此天真，以為美國大兵願意替他們賣命。美國連北韓也不敢打，連敍利亞也不敢呆下去，又怎麼可能和中國爆發正面戰爭？美軍充其量擺擺姿態，例如派軍艦穿越台灣海峽，除了自娛自樂之外，也算是對台灣當局一種安慰。



有一點美國國防部倒是沒有說錯，為了阻止台獨，中國大陸將會不惜一切代價，解放軍既有信心也有能力攻打台灣，這是毋庸置疑的。隨着兩岸實力差距不斷拉大，台灣已沒有多少本錢與大陸抗衡，即使將所有財政收入都用來購買美國軍火，也無法阻止解放軍的步伐。早在二十多年前，台灣有位作家就斷言，「共黨武力勝台灣百倍，一旦來犯，我們軍隊必毫無鬥志，束手投降」。二十多年後的今天就更不必說了。



事實上，大陸對付台灣的辦法多的是，未必需要大動干戈。早前解放軍只是派出兩架軍機飛越台海「中線」，台灣當局已如驚弓之鳥，如果解放軍真的武力攻台，台灣豈不是亂作一團？由此可見，解放軍只需封鎖海峽，圍而不打，切斷台灣與外界所有聯繫，讓台灣變成孤島，其經濟自然崩潰，民心自然渙散，根本無法與大陸抗衡，更別說甚麼「防衞固守，重層嚇阻」。