鑑於近年遺棄及虐待動物的問題不斷惡化，港府建議修訂動物保護條例，引入照顧者「謹慎責任」，提高懲戒，以收阻嚇之效。香港人對此舉腳贊成，原因是壹傳媒漢奸黎犯有「遺棄走狗」罪，可以藉此檢控。



眾所周知，漢奸黎之所以能在香港呼風喚雨，除了有外部勢力撐腰，也因為豢養了一批走狗，當中就包括如今被日本扣押的郭紹傑。郭紹傑早些年作為港九拯溺員工會的頭頭，以擅長組織「野貓式罷工」打出名堂，後來「請病假」參與佔中，出任金鐘佔領區糾察隊長，實則充當漢奸黎的私家保鏢。佔中期間，有民間義士向漢奸黎投擲豬雜洩憤，郭紹傑不顧腥臭，撲上去與襲擊者糾纏並將其制服。現場目擊及看過相關視頻的人，都認為郭紹傑如鬥牛犬般忠心護主，表現勇猛，漢奸黎賞他的狗餅應該不會少。



正所謂，一日為走狗，終身為走狗，郭紹傑為何辭別主人，萬里迢迢去日本抗議，並在人家地頭縱火被捕呢？不用問，肯定是漢奸黎看管不周，放鬆了繮繩之故。



郭紹傑被鎖入「臭格」受罪，缺衣少食，身體欠佳，被小日本「像狗一樣看待」，至今已逾四個月，欲爭取保釋又苦於囊中羞澀，指望漢奸黎打救又失望再失望，事實上，漢奸黎既不慷慨相助，亦拒絕前往探視，無情無義。最可氣的是，郭紹傑自謂被日本「政治檢控」，面對終身監禁，漢奸黎聽而不聞，完全不理其死活，違反照顧者「謹慎責任」可謂吟詩都吟唔甩。



按現行條例，虐待動物可判監三年，而一旦通過修例，最高可判十年刑期，比「煽惑」佔中最高可判七年更重。當然了，漢奸黎頭頂律政司這把超級保護傘，享有「免死金牌」，肯定可以再次獲放生，只是漢奸黎自佔中落幕就將失去利用價值的郭一腳伸開，看在其他走狗眼中，難道不會有「他朝君體也相同」的感慨？