幾乎所有在不同時期的民意調查的結果都顯示，包括林鄭在內的特區政府主要官員，不論支持度和滿意度都是不合格；即使被視為親政府的新聞媒體，最近亦開始「出言不遜」，一反過去「小罵大幫忙」的做法。



以林鄭為首的特區政府，不得人心，不孚眾望，理應反躬自省，自覺歉然不足，之後從善如流，興利革弊，爭取民望，減少施政的窒礙。但是，這個擁有「行政主導」尚方寶劍，權力不受制約的政府，對於批評從來沒有表現「聞者足戒」的戒慎恐懼態度，反而會視批評為別有用心，或不屑一顧。輕視科學的民意調查，更蔑視新聞媒體的監察功能，權力的傲慢令到特區政府與市民的距離愈來愈遠。



權力的傲慢乃是一種精神疾病，七十年代美國學術界有「權力的精神病理學」的研究，紐約州立大學教授沙茲（Thomas Szasz）指出，統治者會自作主張，而後劃分敵我，形成一種排他性的壓迫結構，他們是好人，別人則是邪惡的壞人。當出了問題，人們有甚麼意見它就是不理，等到人們忍無可忍而開罵或抗議，統治者就惡人先告狀，權力的虐他者可以享受到虐他的極大樂趣與好處。



筆者最近看了一篇文章，說近年神經科學與心理學研究，指出權力貪欲可能導致掌權者的腦區塊受損，而受損的正是掌管人類同理心的部位，因此不受節制的權力，最可怕的後果將會泯滅掌權者的人性。根據加州柏克萊分校的實驗與調查發現，權力熏心的實驗對象的行徑彷彿遭受腦部創傷，變得更衝動，更沒有風險意識，更不會從他人觀點來觀察事物。但目前科學研究無法確知，究竟掌權者的腦區塊受損是永久性或暫時性？



特區政府喜歡與民意對立，這種傲慢心態，緣於擁有不受制約權力的人認為聽從了民意，政府權威就會受損。怎麼才可以治愈這種「權力精神病」呢？政府必須摒除批評要有建設性，否則就是搞破壞的想法，「莠言亂政」不會影響管治威信。政府必須明白，批評不是唱讚歌，批評通常是指反對的意見，被批評者應該「有則改之， 無則加勉」。當然，新聞媒體可以擔任監察權力的傲慢的角色。古往今來的「權威」，不是更接近於真理，而多數更固執着偏見；作為新聞工作者或是時論作者，愈是遇到權威，就愈應該提高警覺，加強戒備，不為「權威」所欺。對於權威，必須要有「把錦繡龍袍從專制帝王身上剝掉，他就赤裸裸的顯得與你我完全一樣」的正確認知。新聞記者從來不應把政府領導人看成是高不可攀的「大人」。孟子曰：「說（游說、說服）大人，則藐之，勿視其巍巍然……吾何畏彼哉！」