南亞兵團無法無天，血腥暴力案件不絕如縷，日前又有兩名南亞刀手在黃埔街頭襲擊剛在找換店兌換巨款的本地漢，搶去其裝有四百萬港元的背囊，幸好有途人見義勇為協助擒賊，其中一名南亞刀手即場落網，隨後另一名涉案印度假難民亦被警方拘捕。



類似的找換店劫案已不是第一次，也不會是最後一次，南亞兵團出手狠毒，招招攞命，過去曾有店舖東主及顧客被斬至重傷，被劫東主甚至被迫將生意結束保命，可見南亞假難民之禍已到了人盡皆怕的地步。



事實上，絕大部分南亞刀手僅為黑幫爛頭蟀，他們為了搵食不惜為黑幫賣命，黑幫則貪其膽正命平且不易被認出而樂於招攬，雙方一拍即合，令罪案沒完沒了。臭名遠播的深水埗通州街橋底「南亞村」，過去便曾被警方搗破黑幫在此開壇收兵，可謂烏煙瘴氣、肆無忌憚。



東方作為第四權監督政府，早就有先見之明，指出放任南亞假難民只會令香港付上沉重代價，得不償失，但港府充耳不聞，敷衍了事。例如東方最早提出設立禁閉營阻截假難民在市區流竄，得到立法會議員及社會主流民意支持，可惜港府官員一邊說考慮，另一邊又恐怕違反人權和國際做法而裹足不前，前怕狼後怕虎，結果是黑幫氣燄囂張，假難民橫行無忌，香港淪為罪惡淵藪。



港府連南亞兵團都不敢郁不敢做，遑論打擊有外部勢力撐腰的反中亂港集團。這就難怪，但凡案件涉及反對派，無一例外獲輕判或放生，「佔中九男女」判刑就是最新鮮例子。總指揮黎智英更享有免死金牌，政治黑金案又好，佔中案也罷，統統不沾身。



市民眼睛是雪亮的，港府只知姑息養奸，遇事繞道行、兜路走，司法一味顛倒是非、庇奸護淫，律政司司長鄭若驊民望長期「墊司底」，市民對林鄭的評分跌跌不休，正是港府倒行逆施、民怨沸騰的最佳明證。