傳聞觀世音菩薩千處祈求千處應，以三十二種身相度化世人。近日，山東一座數年前興建的觀音像被易容改裝，面孔由觀音變作孔子，手上的玉淨瓶改為竹簡，儒佛二家竟以這種模式巧妙合體。



近年，中央嚴令禁止封建迷信，除了宗教場地以外，不得修建大型露天神像、佛像。山東東埠村民眾因捨不得將原有的觀音像拆去，乃巧思妙計，讓菩薩化身作至聖先師，政府就再沒理由下清拆令了。今年二月，河北石家莊曾有一座耗資二千萬元人民幣建成的觀音像，尚未開光，就被人用炸藥炸毀，相信也是為了服從中央的新政策。



宗教雖然應該自由，但當社會上太多人自由地選擇邁向愚昧迷信，在上位者要是明智的，也該有責任對大眾導以正途。要不然像台灣一樣，鴻海集團董事長郭台銘公然說是因受媽祖夢示而出選總統；前總統馬英九更曾對着一張木枱求問吉凶；在台灣，就連一隻義犬也可以立廟供奉而每日求福者眾。寶島自上而下，都被弄得怪力亂神，這不是有福之地該有的氣象。今日的台灣，千萬不要成為明日的內地，故北京嚴打迷信，我會為此鼓與呼。



如今的社會只重佛教而不重「教佛」，所謂教佛，就是教你佛學的真正道理。佛祖釋迦牟尼在世以至涅槃後五百年，印度佛教都嚴令禁止造像，就是因為不想信徒執着形相，進而陷於迷信。後世信徒根性不如前代，一些聖僧不得已才造作佛像、菩薩像，但目的不是讓你去祈福許願，而是希望信眾見之，能見賢思齊，學習佛菩薩的慈悲精神。



筆者曾就讀中文大學，校內豎立了儒家學者唐君毅先生的銅像，立像目的不是讓唐先生保佑同學讀書聰明，而是希望你學習他達己達人的仁者胸懷。以往豎立神像、佛像，目的也是如此，假如今天目的變了質，那些造像即使毀掉，也不會可惜。