特衰政府施政無能，民怨沸騰已屆臨界點。最新民調顯示，市民對政府表現的滿意度及信任度全線下挫，高官的民望評分低處未算低，形象惡劣的律政司司長鄭若驊則繼續「墊司底」；其亂作為顢頇昏聵的無能形象，即使超強颱風「山竹」再臨一次，老朽肯定都難以吹走其廢官形象。咁講喇，自佢一八年一月六日上任至今，即一年四個月內未曾做過一單好事，而負面新聞則比煙花爆得更璀璨！



鄭若驊甫上任即爆僭建醜聞，其身不正、知法犯法，帶頭僭建授人以柄，為了自救竟不惜犧牲法治，與反對派達成政治交易。她上任不久，席不暇暖，對漢奸黎涉及的政治黑金案，一眾收錢兼「袋住先」的政客供認不諱，律政司竟以「證據不足」為藉口放棄檢控，這不是包庇放生是甚麼？



老朽讀法律學者馮象的《政法筆記》，其中一章有這麼幾句：法律還黏着當事人雙方的地位、錢財、後台、關係；同樣的官司，不同人打，結局可能大不一樣。老朽原先不太上心，可是，睇到鄭若驊老公僭建大水池罪成都係判罰兩萬元，就知法律確係傾向權貴。更離譜嘅係，反中亂港永遠站在前線的漢奸黎，無論佔中搞事或涉刑恐本報記者案證據確鑿，律政司司長都係唔嗲唔吊；東方報業集團及受害記者先後十一次去信要求律政司交代案件進展，惟律政司至今一味龜縮。



日前受害記者第十二度去信，要求律政司司長與受害人會面交代案件最新發展，若然佢又玩潛水，受害記者不排除就案件提出私人刑事檢控。「法律面前，人人平等」何其諷刺？漢奸黎的反中亂港勢力有外部勢力撐腰，加上有港英餘孽充當其保護傘，難怪佢反轉香港都冇事！小市民想求一個說法，竟然難過唐三藏取西經。回歸二十二年，這種踐踏司法的劣行不停上演至變成港人的「常識」，如此豈能不加深官民信任的危機？香港法治沉淪的源頭，禍在所託非人也。