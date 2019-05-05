近日一段國歌宣傳短片在網上熱播，其中一幕可見一位坐輪椅的婆婆，在奏唱國歌時從輪椅上站立，以示對國歌的尊重，市民都被這一幕打動。



反對派卻以此大做文章，公民黨郭家麒指，「連坐輪椅都要彈起身」，好像「神打上身一樣」，擔心立國歌法後會「強迫長者站立、啞巴唱歌」，更形容是「低級趣味」。民主黨尹兆堅稱婆婆「本身不能站立」，但在奏國歌時站起來，如同「神迹」。



國歌誕生於抗日戰爭時期，片段中是八十九歲的東江縱隊老戰士羅志萍老婆婆，年輕時曾參與抗日，與一眾義士在民族存亡的危急關頭，不畏強暴、勇於犧牲、共赴國難，為國家及後人的安定繁榮作出了巨大貢獻。不良於行的羅婆婆站立唱國歌，是出於對國家民族的尊重和敬意，未受人強迫。抗日戰爭至今過去七十四年，她的英雄氣概、愛國熱忱，令人敬佩。



反對派政客卻冷血涼薄，詆毁羅婆婆的愛國情操，惡言傷人。民主黨許智峯在會議上質疑國歌法目的是「染紅」學生、是「洗腦教育」，極之荒謬。工黨張超雄又質疑片中坐輪椅的羅婆婆在奏國歌時亦被迫站立，實為製造恐懼。



本人在會議上反駁他們的歪理，首先，香港是中華人民共和國的特別行政區，是中國的一部分，何來染紅之說？再者，奏唱國歌時舉止莊重是基本常識及禮儀，放諸四海皆適用，亦未見其他地方有市民因身體不適或殘障而不能肅立被拘捕，相信本港法例亦不會勉強身體狀況不容許的人士肅立 。



反對派三番四次無理指摘羅婆婆，借題發揮，攻擊踐踏一位愛國老戰士的尊嚴，謊稱立法要「傷害老人家」、「逼老人家和殘障人士站立」，不然會遭受控告，是反對派一貫混淆是非、恐嚇市民的伎倆。不斷提出違反常識的問題，以「拉布」阻礙立法，更暴露了他們仇視國歌的漢奸心態。