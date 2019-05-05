人口老化在世界各國都衍生不少問題，連君主制也不能免！本月一日，八十五歲的日本天皇明仁交棒給五十九歲的兒子德仁，日本正式改朝換代。日本皇室的動作，令另一個人瑞君主國家英國備受各方關注，高壽九十三歲的英女王伊利沙伯二世已執政六十七年，何時退位從未提上議程，人瑞君主與已成日落帝國的英國，大變革在所難免。



日本前天皇明仁幾年前便提出在生退位的要求，經民間與政界商議、國會審議法案後，終於敲定了王位交接安排，最聰明的是，明仁交棒的安排，還一次過解決了新皇德仁無子、下任天皇按兄終弟及方式繼承的安排，纏繞皇室數十年的炸彈被拆除。



四月三十日及五月一日，日本前天皇僅花了十分鐘作任滿告別式，便瀟灑揮別帝位，新天皇同樣在十分鐘的接任儀式下，輕鬆莊嚴接過大位，整個交位儀式簡約、不擾民，現代化的安排贏得各界掌聲。日本皇室的連串動作，再次肯定了皇室是社會穩定的堅實力量，無人置喙。



同為皇室，英國卻是暗湧連連，伊利沙伯二世數十年來懶理王位交接，已經令英皇室遭受不少揶揄，一九五二年登基、翌年加冕女王的伊利沙伯二世，至今已是創紀錄最多的當世君主，如她打破了英國在任帝位最長的君主紀錄，亦是迄今世上最年老的帝王，更是英國歷史上外訪最多的君主，以及首位任內抱曾孫的君主等。



只是，伊利沙伯二世愈威風，她的繼任人、查理斯王子就愈閉翳。查理斯也有不少紀錄，如最年長王位順位第一繼承人、任期最長的王位順位第一繼承人等。今年七十一歲的查理斯，三歲便因英女王登基成為王儲，由小王子成長為貨真價實的白馬王子，然後再變成老王子，依然待位中。



英國《太陽報》之前曾報道，英女王或在三年後退位，若屬實，查理斯退儲之年或是七十四歲。那麼英國剛送走一個人瑞君主，隨即還是迎來另一個老人君主。



人口老化令君主立憲制成了老人政治的「典範」，事實上，民主憲政或專制極權國家都好，對手握實權的總統、首相等高位領導人都有任期規定，其退休或被迫退休早已寫進法律，惟君主不受此限，君王成了一個可以與生命共存的職業。



雖然君主立憲制下的君王只是象徵性領袖，他們「君而不主、統而不治」，無權頒布法律、推行命令、徵稅納餉、指揮軍隊，最多只是擔任外交禮節及對外宣傳等工作，不理俗務讓皇室不做不錯，不必被大小政策、經濟、外交、軍事的麻煩拖累，只要做好偶像分內事，便可憑與生俱來的尊貴身份得分。



可是，當君主長壽成為常態，皇室歷久不更時，英國與日本的經驗告訴世人，一君可以任期多於一甲子，一君則經歷了日本經濟迷失的三十年，君主人瑞化，有德之君當然無所懼，但失德之君必是負資產，而且是很難解決的負資產。