世界視線：脫歐困局未解決　英選民懲罰政黨

英國脫歐一拖再拖，限期一再延長，英國政府包括首相文翠珊都在考驗人民的忍耐力。他們可以騙自己說視民望如浮雲，然而選票卻是一張張實實在在無花無假，反映民心向背。日前英格蘭及北愛爾蘭舉行地方政府選舉，結果執政保守黨和在野工黨兩大黨均受挫敗，一些小黨特別是自由民主黨和部分獨立人士就取得佳績。



英國今次地方選舉，是英格蘭二百四十八個地方政府及北愛爾蘭十一個地方政府換屆投票，保守黨輸去逾一千三百個地方議席，是廿五年來最大敗仗，工黨也丟掉了八十多個議席。文翠珊算有自知之明，表示選舉結果反映民眾不滿脫歐陷於困局，保守黨處於艱難時期。工黨以為可以「吃花生看戲」，想不到也給拖下水。人民眼睛是雪亮，工黨抽保守黨後腿添煩添亂，大家有目共睹。兩大黨都被選民懲罰，最大受惠者是主張二次公投的自由民主黨，黨魁祈維信指每一張投給該黨的票，都是支持停止脫歐。這次地方選舉結果，意味英國留歐的聲音愈來愈響。



人民已經不耐煩，英國政府與工黨就脫歐協議談判依然未有定案。文翠珊上周指雙方對未來與歐盟的關稅安排有共同目標，工黨發言人也指政府有意改變脫歐立場。文氏以往信誓旦旦帶領國家脫歐，日前向國會相關委員會卻轉了口風，指無協議脫歐、二次公投和留歐依然是選項。文氏立場左搖右擺，顯示她在政府已經站不住腳，只是沒有人想在這風頭火勢接她的爛攤子。



前陣子這位英國首相半跪半求，歐盟做好做歹同意延遲脫歐期至今年十月三十一日，避免英國在四月中硬脫歐造成動盪。但若在本月二十二日前未能通過脫歐協議，英國必須參加歐洲議會選舉，屆時將出現非常尷尬及諷刺場面。文翠珊說盡力而為，但大小政黨已經打定輸數，為即將來臨的歐洲議會選舉拉票。有指這次是歐洲人的軟公投，回應英國人公投脫歐傷害了彼此之間的感情。在這個真假難分年代，民眾意願常給曲解利用，還是選票最誠實，也是對無恥政客最大懲罰。