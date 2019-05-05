神州觀察：騙子老賴選院士　學術殿堂藏污垢

內地搜尋引擎百度創始人李彥宏夫婦，近日被內地作家陳平入稟申請納入「失信人名單」及限制高消費，使得李繼之前被封為「騙子首領」後，又多了一項路人皆知的名號「老賴」。另一邊廂，這個千夫所指的騙子老賴，竟然可入圍中國工程院院士候選人，不但令中國科學界蒙羞，更成為世界級的笑話。



據報道，北京西城區法院早前判定北京百度侵犯陳平的播放權和修改權，判處百度刊登致歉聲明，並向陳賠償經濟損失一萬五千元和其他支出二千元。百度不服上訴，但就被法院駁回。惟百度一直未履行判決，陳平遂向法院申請將李彥宏夫婦納入老賴名單，以促使百度盡快履行判決。



老賴也就是欠帳不還的無賴，不僅沒有誠信，更無道德可言。而去年也有網絡作家因百度騙子廣告氾濫，怒斥李彥宏是騙子首領，可見李在內地早已聲名狼藉。不可思議的是，就在內媒廣泛報道李被控老賴之際，中國工程院日前公布今年的院士增選名單，李彥宏及百度高級副總裁王海峰均在其中。



消息一出，全國嘩然，輿論連日批評，逾九成網民表態反對，更指是中國科學史「最大的悲哀」，「最黑暗日子」。網民反對的理由主要包括百度多年為人詬病的競價排名制度，以及害死人命的「魏則西事件」。



眾所周知，能入選學術界終身榮譽，一定是對社會貢獻巨大的科學家和學者。但李彥宏對社會「貢獻」最大的，就是令當今中國網絡亂象叢生，只要有百度介入的領域，不是充斥黃賭毒、封建迷信、恐怖暴力等內容，就是虛假廣告滿天飛。多年來，百度旗下每個產品幾乎都充滿欺詐與陷阱，被揭發的騙案，宗宗件件都觸目驚心，不但見證了百度集萬惡於一身、贏一家之利的醜陋本色，更將無數國人導入歧途，令不計其數的受害人家破人亡。令人氣憤的是，百度臭不可當，連官媒都不時發文痛斥其惡行，網信辦也頻頻約談告誡，但卻屢屢被放生，更將其推薦參選工程院士，可見只要其背後的保護傘不倒，百度勢必繼續禍害神州百姓。



中國工程院院士是中國工程科學技術方面最高學術稱號，為終身榮譽。按理說，應該是出大師的地方，如今竟然淪為權貴俱樂部，淪為騙子老賴樂園，不得不說是一種諷刺。



事實上，內地官場腐敗無孔不入，連國家最高學術機構也非淨土，例如中國農業大學教授、中國工程院院士李寧就曾被揭發騙取上千萬元科研經費；原鐵道部運輸局局長張曙光，為得到院士「桂冠」，曾花兩千多萬元行賄「打點」。如今騙子老賴也成院士候選人，更證明了內地最高學術殿堂，原來也是藏污納垢之地！