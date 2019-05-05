功夫茶：木馬程式侵私隱　淫媒周身都係毒

冰毒、可卡因、海洛英、搖頭丸大案近日爆到七彩，市值閒閒哋幾千萬甚至數億銀，香港儼然淪為毒品中轉港。毒品害人，固然影響一生，但思想大毒草遺害同樣得人驚，冇錯嘞，功夫茶講緊嘅之唔係漢奸黎旗下嘅壹淫媒囉！



壹淫媒反中亂港，宣淫販賤，播獨惑眾，唯恐天下不亂，荼毒一整代青少年就係人都知，家陣居然發展到被指網絡放毒，就真係唔到你唔服。生產力促進局轄下香港電腦保安事故協調中心及國家互聯網應急中心發表嘅最新報告顯示，喺二百個被檢測嘅應用程式當中，包括蘋果動新聞在內嘅四個程式被驗出含「木馬程式」等惡意程式，市民如下載及繼續使用相關程式，分分鐘面對電話號碼、瀏覽互聯網紀錄等個人資料外洩嘅風險。



咁都未算最大鑊，現時唔少服務例如網上銀行或支付工具，都係電話號碼作為認證，若被惡意程式竊取，隨時令自己及親友招致嚴重經濟損失，因為黑客唔止呃你錢，仲可能用你個名呃埋你身邊嘅朋友。最得人驚嘅係，立亂以自身電話號碼登記相關應用程式，萬一唔好彩中招，之後刪除都無補於事。



所以話淫媒流毒無窮，累人累物累街坊就係咁解。不過老規矩喇，漢奸黎有乜頭暈身㷫，無論係淫媒摺書、廣告縮水抑或生痔瘡，都會賴係阿爺「政治打壓」，今次應用程式被指含木馬程式亦唔例外，佢哋聲稱負責驗證嘅係「強國公司」、「國家隊」，曾獲領導人親自視察，言下之意即係暗示對方玩抹黑。



正所謂唔理黑貓白貓，捉到老鼠就係好貓，家陣最大問題係如何保障用戶私隱，理得佢「強國公司」定係「火星公司」，總之網絡安全嘅嘢小心駛得萬年船，否則搞到電腦中毒，私隱盡失，盞喊都無謂。專家嘅忠告係，風險就在眼前，重視私隱嘅就真係要諗清諗楚。情況就好似壹淫媒股價長期尋底，證券界人士苦口婆心奉勸投資者切勿沾手，有人偏偏唔信邪，損手爛腳與人無尤。



講開壹淫媒股價低殘，家陣漢奸黎周身唔掂，已經去到靠「賣、當、借」吊鹽水嘅最後階段，集團資產、旗下員工，甚至乎口口聲聲係「親生仔」嘅《壹週刊》，統統都在插標求售，如果搵到買主，話唔定佢老哥連毒心爛肺殘腎都拎出嚟賣，就連前保鏢喺日本蒙難要籌錢保釋，佢老哥都唔捨得出錢贖人，其莫水程度可見一斑，窮途末路之下，隨時上演最後嘅瘋狂，賣埋客戶資料。唔係講笑，漢奸黎連「契弟」都唔怕認，有咩做唔出吖！