正論：有毒蔬菜賣通街　食安中心如虛設

食環署轄下有一個「食物安全中心」，負責為全港的食品安全把關，實際上這個部門形同虛設，致使香港食安危機警鐘長鳴，肉有問題，魚有問題，蔬菜也有問題，幾乎沒有甚麼食品是可靠安全的。「民以食為天」淪為「民以毒為食」，正是港府胡混度日的結果。



浸會大學有機資源中心在十七個公共街市收集六十個蔬菜樣本，百分之七十一的樣本含有殘餘除害劑，其中二十三個樣本超出香港標準，三十五個超出歐盟標準，譬如楊屋道街市的菜心「敵百蟲」每公斤超標○點一倍，而樂富街市有機莧菜含「氯氰菊酯」每公斤超標一倍，士美菲路街市本地莧菜的「敵百蟲」每公斤達最高殘餘量。如此檢測結果，令人想一想都害怕，在大部分蔬菜都有除害劑殘餘的情況下，消費者根本避無可避，揀無可揀，本來以為多食蔬菜少食肉是健康，如今食齋幾乎同吸毒無異，叫人情何以堪！



對一般消費者而言，「敵百蟲」、「氯氰菊酯」等名稱都很化學，未必了解它們對人體有多大危害，殘留標準是多少，但這不正是食安中心的職責嗎？為甚麼大學可以檢測出問題，食安中心卻後知後覺呢？是檢出了卻秘而不宣，還是根本就沒有檢測呢？



內地食品安全災難層出不窮，而香港的大部分蔬菜來自內地，食安中心理應打醒十二分精神，增加抽查，以防不測。然而正如去年底審計報告批評的那樣，食安中心的監管漏洞百出，包括抽查貨物的比例低及百分之○點一；僅抽查貨物表面、易檢查的那部分；對於空運進口食品，百分之九十七毋須任何證明就可以簽發許可證；對於海路入口，則幾乎不作檢查，問題蔬菜輕易蒙混過關，經過分銷商進入各個街市，再進入各家餐桌，潛移默化地損害着市民的健康。人們常說「病從口入」，實際上「病從官入」，食安官僚不作為，「食安中心」淪為「食不安中心」，真是莫大諷刺。



值得一提的是，不僅入口蔬菜有問題，本地蔬菜也好不到哪裏去。今次浸大檢出含超標除害劑殘留的樣本，部分來自本地產蔬菜；至於標榜「有機」的蔬菜也是泥沙俱下，有些根本沒有認證，有些則是已經過期的認證，說穿了都是商家看準消費者渴求健康自然的心理，以「有機」之名，行「冇機」之實。事實證明，無良奸商不分國籍，也沒有本地或外地之分，而當局有法不依，助紂為虐，這就為毒菜害人提供可乘之機。



這些年來，香港人幾乎沒有過過一天安寧的日子，政治上吵吵鬧鬧不提了，住房淪為死結也不說了，連吃飯都成問題。牛奶是三聚氰胺的，水產是孔雀石綠的，粉絲來自山東龍口，肉是上海腐肉，三文魚長了蟲子，油可能是從地溝裏撈出來，而蔬菜不是農藥殘留就是重金屬超標，根本「冇啖好食」，甚至想吸一口新鮮空氣都淪為奢望。港府民望低殘，市民怨氣滔天，理之固然！



