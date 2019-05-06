功夫茶：露營霸場好和味　呢個政府太戇居

內地五一黃金周假期結束，入境旅客總人次破晒紀錄，只可惜有人歡喜有人愁，藥房、金舖老闆梗係笑到見牙唔見眼，弊在市民出街都逼餐懵，想笑都笑唔出。特別係家陣內地客興玩深度遊，由星光大道殺到入露營場地，搞到市民望營興嘆，認真吹脹。



本報記者呢幾日直擊多個露營場地，發現多處出現一片「營海」，其中位於西貢灣仔南嘅營地，原本設有十個劃位，可容納五十個四人營，點知五一假期第一日已經爆滿，連營地兩側嘅非營位都唔放過，而且絕大部分係內地客，本地人得兩個咁大把。鬼咩，原來有商人吼準機會，大搞露營團，無本生利，三日兩夜行程收二千二百大元，淨係一個五一假期已經接待四個團，扣除工作人員等成本，輕輕鬆鬆三十萬銀落袋，都咪話唔和味。



話時話，對於呢一幕「盛況」，市民早就見怪不怪。灣仔南被譽為「五星級營地」，自然唔使多講，大嶼山貝澳、西貢鹹田灣亦備受內地客追捧，每逢節假日逼爆。部分內地深度遊旅客早就熟門熟路，識得周圍捐窿捐罅，除咗露營，大學校園、屋邨「冬菇亭」大牌檔、公眾泳池以至圖書館，統統成為另類景點，從積極角度睇，證明「酒香不怕巷子深，景美不怕地點僻」，香港爛船都有三斤釘，問題係香港地小人多，資源有限，長此下去始終唔係辦法。



鵲巢鳩佔都仲係其次，部分內地營友充分發揮中國人「髒、亂、吵」嘅民族特性，開行HiFi播音樂有之，三更半夜飲酒作樂、引吭高歌擾人清夢有之，最離譜係班友玩完拍拍屁股走人，留低大堆垃圾等人執手尾。內地同胞荷包腫脹，財大氣粗但形象不佳，好心自己檢討吓喇。



當然喇，搞成今日咁，最應該檢討嘅都仲係特衰政府，正如有立法會議員話齋，公共設施被利用賺錢，轉個頭設施出現損毁，維修費用又係公帑埋單，納稅人變相為他人作嫁衣裳，呢個政府可謂戇居到冇朋友。



講真，要解決康體設施逼爆嘅問題，方法多的是，爭在官老爺有冇心做嘅啫。例如網上預約，家陣人人一部智能手機，Click兩Click搞掂，話都冇咁方便，亦唔使等人去到先發現冇位，乘興而來，敗興而回；更重要嘅係設定配額，優先照顧本地用家，平衡市民同旅客需求。



咪話功夫茶唔警告，前幾年驅蝗光復鳩嗚樣樣齊，內地客見過鬼怕黑，成個旅遊業以至消費行業得番半條人命，家陣好不容易恢復元氣，一個唔好彩又試畀有心人借題發揮，挑動矛盾，盞搞出個大頭佛，添煩添亂嘅咋！



