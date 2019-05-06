世界視線：戀棧權位唔輸得　白宮寶座難割捨

一九七四年八月，深知彈劾程序啟動在即、大勢已去的美國前總統尼克遜，在白宮橢圓形辦公室宣布辭職。四十多年後的今天，民主黨要求彈劾現任總統特朗普的聲音此起彼落，問題是特朗普畢竟不是尼克遜，未必會有這起碼的「知恥之勇」。持此一懷疑論者大有人在，眾議院議長佩洛西是其中之一。



佩洛西日前接受傳媒專訪時重申，不相信透過彈劾可把特朗普趕下台。眾所周知，以佩洛西為首的民主黨「穩健派」，一向對彈劾持保留態度，特別是獨立檢察官米勒發現特朗普及其競選團隊並無通俄，彈劾不僅師出無名，更讓特朗普在參議院的盟友大條道理「護主」，到頭來特朗普可以挺直腰板指控民主黨「政治迫害」，間接為他助選。



然而佩洛西的目光放得更長遠。她強調，在二○二○的大選中，除非民主黨候選人以壓倒性姿態擊敗特朗普，否則後者可能不會心甘情願交出權力。事實上，佩洛西這種憂慮非自今日始，去年底的國會中期選舉，她便擔心「如果眾議院民主黨只贏四席，每席只贏幾千票，特朗普絕不會尊重選舉結果」，他必定會無所不用其極地作出挑戰。



這絕非杞人憂天。就在二○一六年大選前夕，特朗普就曾拒絕承諾接受可能最終在選舉中落敗的結果，又多次在毫無證據下指控選舉制度受到「操控」，明擺着為輸打贏要鋪路，可幸特氏最終勝出，否則若出現當年小布殊跟戈爾得票差距極微的翻版，他不鬧翻天才怪。



《體育畫報》前記者賴利最近出書踢爆，特朗普經常在打高爾夫球時「出術」，試過有一次球友把球一桿打到離洞十呎處，特朗普卻趁對方未到前將球丟到四十呎外。見微知著，無關利益的休閒體育活動尚且如此「唔輸得」，面對這世上最有權力的職位，特朗普還有甚麼做不出。要大勝特氏，佩洛西開出兩張藥方，第一是推出像拜登那樣能吸引中間選民的候選人，第二是不再糾纏於特氏的「人格表現」，轉而聚焦醫保、增加就業等實際議題。民主黨會否按佩洛西指的這條路走，不妨拭目以待。



