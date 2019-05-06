神州觀察：不信馬列信鬼神 拆廟毀像亦枉然

內地近年大幅收緊對宗教自由的管制，並以破除封建迷信、遏制宗教商業化為由大肆整肅宗教場所，拆毀各類露天宗教造像，不時引發輿論爭議。近日更有地方不捨觀音像被毀，換上孔子頭以圖蒙混過關，反顯得不倫不類，徒令世人恥笑。



山東平度市某村委會為加強民俗文化園建設，早年花費兩百多萬元在園中雕刻一座巨型大理石觀音像，以供村民及遊客燒香祈福。村委會早前接到政府禁令，不得傳播封建迷信，信佛、拜觀音皆不可，觀音像更須拆毀，為此當局想出「奇招」，將雕像頭部換成了孔子，觀音手中寶瓶改成竹簡，再將通體塗成黑色，如此糊弄過去。



而在不久前，河北石家莊一座耗資一千多萬元、被指是全球最高的摩崖石刻立式觀音像亦遭當局炸毀，並警告百姓不得干涉。有指當局擔心信奉宗教的人愈來愈多，不利於管控，加之一些宗教帶有外國意識形態，宣傳民族分裂，鼓吹暴力恐怖等極端思想，加強宗教自由管治已成當務之急。



不可否認，內地宗教場所近年商業化之風濃郁，一些名剎古寺更呈連鎖加盟式經營，和尚不像和尚，尼姑不似尼姑，香火鼎盛之餘卻無半點宗教氣息，加強管理亦是理所當然。而對於真正的宣傳封建迷信思想，裝神弄鬼、騙財害物行徑更應從重從嚴打擊，決不姑息。只是觀音大士普度眾生，慈悲為懷，救苦救難的形象千百年來根植人心，百姓焚香祭拜亦多為表達感恩之願，祈求心靈寧靜，難道非得一棒子全部打死？



至於好端端的雕像被弄得菩薩不像菩薩，聖人不像聖人，激化社會矛盾，更凸顯當局在宗教治理上的粗暴。事實上，國際社會對當局近年強拆教堂、嚴打地下教會等行為亦頗有微詞，雖說宗教滲透、思想入侵之類的擔憂需要防範，宗教亦需愛國，但有沒有必要搞一刀切，甚至去到草木皆兵的地步呢？一些地方近年連聖誕節也不讓過，有人更將之說成是中國的恥辱節，實在有些上綱上線、小題大作了。



與宗教被管控形成鮮明對比的是，如今「孔老二」又被當局宣揚吹捧，孔子學院甚至開到國外，然而文革時期「破四舊」運動卻將「孔家店」拆廟挖祖墳，片甲不留，「萬世師表」亦難得善終，難保哪天風向一變，再來個甚麼運動整頓，屆時又不知哪路神佛要遭殃。



最諷刺的是，中共一向標榜無神論，要求各級黨員幹部不得搞封建迷信、求神拜佛那一套，偏偏到處都是「不信馬列信鬼神，不信組織信大師」之輩。一邊在和尚廟裏升國旗，一邊在家中偷偷燒香，自身都做不到表裏如一，縱然拆盡神佛又有何用。



