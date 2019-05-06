天下大亂，要保住一方樂土，似乎只有中國。一是要有足夠的政治和軍事力量來抗拒美國的軍事恐嚇、金融恐怖主義和顏色革命。這要求中國內外安穩，抵受得住明的、暗的衝擊，不變成蘇聯的翻版，也不會落得日本附庸的下場。



二是中國還要有大發展。現時已解決貧困，進至小康社會。但新的挑戰是包容性的發展，遏止貧富懸殊，防止暴富的思想與行為破壞生態、文化和文明，這是比白貓黑貓都不管的粗放經濟發展更為不易。知難而上，不是為了政治宣傳，或立石記功，而是中國要長治久安，社會要安穩發展，捨此沒有別的途徑。



失敗的話，連社會政治穩定也保不了，讓美國有機可乘。成功的話，則示範全球，中國便由修身、齊家、治國而平天下。後者是和平天下，不是英美的霸權天下。國治而垂範天下，便是對美國的霸權主義最大的打擊。是不戰而令對手屈服的戰略，也是中華傳統的大智慧的體現。



中國守得住國境之內，當然也包括港澳、台灣。勵精圖治，便可與美國本土的種族歧視、性別歧視、暴力、貪腐和藥品肆虐的國土相比而勝，也與美國到處破壞，挑起戰亂的各國相比而勝。



中國已是全球最大經濟體，各個範疇的競爭力都居世界前列。中國積累的資金不作窮奢極侈，不進貢美國供其揮霍，而是好好地建設國內，並借一帶一路建設協助窮國弱國重振發展。



錢用於恰當之處，可以推動他國發展，並且造福廣大的人民，也同時有助於帶動中國的發展更上一個台階。把中國積累的財富好好循環再用於窮國和弱勢社群，產生出來的良性循環，與用在投資美國金融房地產造就的惡性循環，破壞世界文明，作用效果是天淵之別。



就算中國不像俄羅斯那樣敢於與美國對抗，用軍事力量阻止美國掀動的全球戰亂，中國還是明哲保身，韜光養晦。只要能堅持原則，守住中國國境，不出現戈爾巴喬夫和葉利欽一類人物。中國還可維持增長和發展，並在美國支離破碎的霸權版圖裏找出滲透的空間，甚至可拉攏別國合作，擴大發展的空間，擠迫美國的霸權版圖。中國還是可以一步一步地循絲綢之路，把自身與合作國家構成和平安穩和繁榮發展的領域。



天下大亂，中國成一方樂土，用心、用力建設，便是中國人乃至其他國家人民安身立命之所。就好像中東在歷史上保存希臘文明，造就了歐洲文藝復興時期那樣，只是，今次中國是保存世界文明。