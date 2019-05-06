港府修訂《逃犯條例》，已進入激烈埋身肉搏階段。反中亂港集團、外部勢力、建制內的思想糊塗者、以私害公者、另有圖謀者、價值觀上和反對派有千絲萬縷之關係者，也正以各自「合適」的方式若隱若現的加入反對修訂的行列。他們在立法會瘋狂拉布，在社會上組織「大遊行」，李漢奸則率團跑到美加游說，讓「國際社會一起發聲」，他們造謠、恐嚇該等國家在港公民將分分鐘會墮入《逃犯條例》之法網。



台灣當局更不顧自身的司法「尊嚴」，聲稱不用修訂法例，港府也可以把在台殺人犯陳同佳「馬上送過來，我們可以給予必要的協助」。



美英當局也早已為反對修訂《逃犯條例》不斷說三道四，上綱上線到「侵犯人權、自由」的高度，上綱上線到「一國兩制」將毀於此役的高度。一時間，黑雲壓城，風雨漫天，這是反對派極力阻撓「一地兩檢」失敗後、極力反對陳浩天「港獨」組織被打掉後，一次最為瘋狂的反撲，其政治攻勢、組織動員、港內外輿論煽動、勾連外部勢力頻密活動直追「佔中」。最具「特色」的，是他們「還要把在港外國人士」拉下水，煽惑「在港三十萬加籍人士、八萬五千名美籍人士」和他們「一起加入叫停修例行列」，以「保證他們在港的安全和利益」云云。李漢奸呼天搶地的大叫：「修例將令香港變天，不但港人的人身和言論自由岌岌可危，司法制度受損，在港外籍人士的安危也難獲保障」。



形勢嚴峻，反者洶洶，香江府衙和林鄭特首心中是何打算？堅定不移乎？肝膽嚇破乎？搖擺妥協乎？就坡下驢乎？跑到朝廷那裏哭訴陳情反對派很有道理，壓力實在太大，不如「暫且收回」條例乎？



如今之形勢，很有幾分當年二十三條立法遭滑鐵盧之味道，外有兇悍之敵，內有動搖分子，然最大的問題，是林鄭月娥本人會否動搖。其實如何按照《基本法》辦事、如何貫徹落實「一國兩制」、如何堅守香港不受外部勢力干預，朝廷對她早有工作指引，林鄭月娥膽敢動搖，恐非易事。除非她早就「心有所屬」，對朝廷「官到無求」也。