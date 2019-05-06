過去中國政壇常被稱為「老人政治」，受到西方輿論冷嘲熱諷，沒想到風水輪流轉，如今「老人政治」這頂桂冠應該轉贈美國才對。總統特朗普現年七十二歲，若能成功連任，將以七十四歲高齡進入第二任期，任滿已是七十八歲；民主黨方面猶有過之，投身黨內初選的二十人中，支持率最高的拜登和桑德斯分別是七十六歲和七十七歲，一個比一個「成熟」，難怪特朗普自認「還很年輕」。



再來看看國會，更是充斥一班老面孔。民主黨眾議院議長佩洛西現年七十九歲，參議院共和黨領袖麥康奈爾七十七歲，民主黨領袖舒默也已六十九歲。有人戲稱，特朗普和幾位國會老人加起來將近三百歲，比美國建國時間還要長得多，這班老人既主宰着美國命運，也影響着世界格局。



中國人常說，家有一老，如有一寶。美國政壇擁有這麼多老人，豈不是等於很多寶？恐怕未必。對於政客而言，個人和政黨利益永遠高於國家和民眾利益。特朗普固然為老不尊，自私自利，幾位國會老人也是倚老賣老，斤斤計較，導致兩黨惡鬥、府院相爭，他們寧肯令政府停擺，也不願各自讓步，這大概就是所謂的美式民主。



有人也許會說，只要選民願意把票投給他們，老人政治就沒有問題。實際上，老人政治的問題並不在於政客年齡，而在於背後涉及利益輸送。美式民主被稱為金權政治，政客作為財團代理人，往往論資排輩，資格夠老，才能得到政治捐獻，也才能在政壇站穩腳跟。所以，儘管愈來愈多美國人對兩黨輪流坐莊感到不滿，希望出現一支新的政治力量，但希望歸希望，政治現實就是如此，新的政治力量根本鬥不過政治老人。



精英階層的利益固化和金權政治的強大阻力，不僅使美式民主失去自我糾錯的能力，也使美國政壇淪為「老人俱樂部」。相對而言，中國政壇「七上八下」的規則不是更合理嗎？