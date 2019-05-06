為阻撓港府修訂逃犯引渡條例，反對派「一哭二鬧三唱衰」，眼看在立法會拉布、街頭示威等措施不奏效，他們又出動最狠的一招，就是「請洋老爹入關」，這也正是港府及朝廷的軟肋。上次是「民主阿婆」陳老太訪美搬救兵，如今輪到老漢奸李柱銘赴美加接力。



李漢奸今年八十有一，一大把年紀，不是頤養天年，反而為唱衰中港遠渡重洋，不辭勞苦，真正是「一息尚存，賣國不止」。雖說中國歷史上漢奸輩出，香港更是漢奸雲集之地，但無論秦檜也好，吳三桂、汪精衞也罷，沒有一個人活過古稀之年，只有李柱銘最長壽，因此賣國的資歷也最深，單憑「史上最老漢奸」這一點，足以光耀賣國史冊。



李漢奸還有另一特色，其他漢奸無法比擬，那就是不以為恥，反以為榮。事實上，縱是大奸大惡之徒，內心深處多少還有點羞恥之心，因此做賊的都不願承認自己是小偷，做漢奸的也不會承認自己是漢奸，有人更將「賣國」美化為「曲線救國」，李漢奸則不同，他一早公開明志：「我日日做漢奸，有需要就做漢奸」，做漢奸做到如此胸襟坦白，如此理直氣壯，真是不「佩服」都不行。



只是李柱銘展開賣國之旅、向洋大人宣稱引渡修例等於「送中」之際，也要解答兩個問題。說到「送中」，西方國家早就這麼幹了，廈門遠華走私案的主犯賴昌星從香港逃到加拿大避難，終被加拿大送回中國，而中銀廣東開平支行盜竊案主犯許超凡，也是從美國強制遣送回中國的，為何美加與中國之間可以引渡，香港與內地卻不可以？還有，華為太子女孟晚舟早前被加拿大逮捕，但加拿大政府也承認，孟女士並未違反加國的任何一條法例。誰都知道，孟是中美貿易戰的犧牲品，美國對她的指控純屬莫須有的政治檢控，李漢奸要保護逃犯的「人權」，孟女士的人權誰來保護？