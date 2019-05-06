今年首季香港經濟增長僅百分之○點五，創十年新低，特區政府財金及經濟官員，面對經濟景氣低迷而且不斷轉弱，當然不會反求諸己，不是誇大外圍因素，便是歸咎中美貿易談判曠日持久的影響。



財政司司長陳茂波四月底在其網誌如是說：「一如所料，在中美貿易摩擦和其他不利因素影響下，環球經濟今年開局欠佳……今年以來中美貿易談判進展消息正面，據報有望達成協議。倘若雙方能夠大致解決分歧，並取消部分或全部早前實施的額外關稅，將能提振環球經濟氣氛，有利香港經濟增長。事實上，近月環球金融市場氣氛持續向好，本地股票市場亦跟隨向上，反映市場對中美能最終達成協議的期望。」這位史上最廢的財政司司長，對於經濟景氣持續低迷，固然不知如何肆應，更沒有提出任何振衰起敝的良方，面對這樣一個困局，「財政司司長網誌」原來只是通篇廢話：「然而，外圍環境仍有種種不確定性，變數仍多，我們不能過分樂觀。」



至於商務及經濟發展局局長邱騰華則就首季經濟表現不理想解畫，承認百分之○點五的經濟增長幾乎等於零增長，而貿易及本地消費都下跌，是因為受到中美貿易戰的拖累。為了證明並非只有香港經濟表現疲軟，他強調中美貿易戰的影響是全球性的，不僅中美貿易受挫，全球經濟增長也被拖慢，迫使國際貨幣基金組織下調了對今年的全球經濟增長預測。可是，美國經濟第一季增長超出預期，以年率計按季增長百分之三點二。而其他經濟體的表現都比香港好。



正如本報昨日「正論」所言：「創新經濟之路愈走愈窄，土地緊缺對經濟及民生帶來的掣肘卻愈來愈大，更不說香港貧富懸殊加劇，窮人超百萬之眾，當中產為上樓而節衣縮食，當房租吃掉無殼蝸牛的大部分收入，當大部分打工仔都有後顧之憂，誰還敢隨意花錢呢？消費力不振，又哪來的經濟增長？」可見特區政府將經濟不景歸咎中美貿易戰，只是施政無能的遮羞布。



特區政府的財金、經濟官員既非學有專精科班出身，又不是熟悉香港經濟發展和財金政策的技術官僚。史上最廢的財政司司長只是會計師，預測財政盈餘「離晒大譜」，派錢四千元又搞到「神憎鬼厭」，由他主導經濟財金政策，真是所託非人。商務及經濟發展局局長邱騰華政務官出身，仕途一帆風順，像坐直升機，做過曾蔭權時代的環境局局長，也曾是負責「政治公關」的（梁振英）特首辦主任。主要官員出自政務官系統，幾乎沒有一位是適才適所的。陳茂波與邱騰華，除了鸚鵡學舌，還可以做些甚麼？