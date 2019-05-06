網上有句潮語是這樣的：「只要你識P，阿婆都變西施」。內地網絡近日傳出一段女主播拍片前後的對比影片，正是「阿婆變西施」的典型。樣貌身材皆出眾的女主播，在鏡頭背後皮膚乾旱、樣貌平庸、身材走樣，只靠恍似《少林足球》女主角的奇妝來達到美顏效果，嚇得網民驚呼「群魔亂舞」，深感受騙。



網上女主播靠美貌和肉體賺取「打賞」，利用知名度推廣商品賺錢，據說一些頂級網紅月入十萬不是夢，遂吸引愈來愈多女士加入，美的醜的、老的嫩的、肥的瘦的，反正透過美顏App，人人都是標準美女，網民如願以償眼睛吃冰淇淋，真的假的已不重要。



「美貌」造假也許無傷大雅，但是這僅為內地造假的冰山一角。今日的中國，由食物到醫藥，由奶粉到疫苗，由學術到政績，幾乎全方位造假，不能不令人質疑，造假已深入中國人的骨髓，全民皆以坑騙謀利為榮。



當中尤以醫藥、疫苗、食物造假最為惡劣。經過長春長生及武漢生物疫苗造假一役，不論是民營大企業還是國企，黑心商人都是如出一轍，根本沒有良心和道德可言。事實上，這些大型企業不可能獨立造假，背後必然有官方保護傘。須知這些企業生產的疫苗都得到藥監部門認證，並由官方向人民提供針劑，黑心藥企謀財害命背後，怎麼可能沒有官方的身影？



甚至乎，連受惠於國家政策、得享壟斷優勢的內地網絡搜索引擎百度，也沒有發財立品，反而與黑心奸商沆瀣一氣，提供假訊息害人。當年的「魏則西事件」揭開百度醫療競價排名等黑幕，令「莆田系醫院」的臭名遠揚於天下，就是經典例子。要不是監管部門監管缺失、縱容包庇，百度能一直作惡至今嗎？



上樑不正下樑歪，當官老爺做官只為求財，假政績、假數據成為常態，造假歪風自然由上而下蔓延整個社會，沒有人能獨善其身。