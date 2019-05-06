一九一九年爆發「五四運動」，這一場被稱為中國的啟蒙運動，可惜啟蒙至今一百年，不少國人仍然蒙昧，尚停留在封建迷信的年代。眼見近日盲信者眾，中央再難容忍，故嚴令打壓，不少大型的戶外神像、佛像被禁，對此我深以為然。



佛教以心內求法者為正道，心外求法者為歪道。對着一個泥塑木雕之像喃喃祝禱，求妻財子祿，希望趨吉避凶，這是徹頭徹尾的村夫愚婦所為，應善加勸導，為他們開顯正信之途，若勸之不聽，則不如拆去塑像，以免愚人愈陷愈深。



多年前，筆者在大學會堂的一個公開研討會上講信仰問題，我問在場聽眾，這麼多人到教堂祈願、到寺廟求福，究竟是靈驗的多，還是不靈驗的多？不待聽眾作回應，我就肯定的說，那當然是不靈驗的多得多，要是所求者都能應驗，你和我還有機會擠得進寺廟、教堂嗎？



一切正信宗教都是向你說明自己種因、自己受果的道理，神佛是不輕易替人改變定業的。目前，社會上流傳着甚麼神像、佛像不經開光便不靈驗的話，長期駐錫香港的釋淨空法師在佛教界享譽甚隆，他對此有過幽默的回應。老法師說，如果佛像要經過我開光才靈驗，那你何必拜佛，直接拜我不就更省事嗎？



要知道，真正的開光，是開眾生心中的智慧之光與慈悲之光，光在你心，而不在塑像之身。



近日，內地嚴打濫建神像、佛像，很多反共者上綱上線，說是在打壓宗教。實際上，打壓迷信不等於打壓宗教，道教的《南華真經》，佛教的《金剛經》、《楞嚴經》、《六祖壇經》，都是盛載着正信智慧的經典，請問中央有下令要焚毀嗎？如果有，我第一個反對，那就叫打壓宗教！事實上卻沒有吧。不少人擱着智慧寶典不讀，卻盲目去膜拜塑像，捨其正道而弗由，其愚實在不可及也！