特區政府管治無能，由立法會審議《逃犯條例》修訂的法案委員會可看到，兩度開會也未能選出主席，反對派瘋狂拉布製造混亂更丟人現眼。政府無能、政客無良，民生議題備受冷落，香港近年經濟增長幾乎近零又豈是無因？無能高官只把問題歸咎於「香港未走出中美貿易戰的陰霾」。然則，中美貿易戰下全球經濟無疑都受到拖累，可是何以香港特別差？高官一味誇大外圍因素，對議會空轉、政府自身的不作為、高官的亂作為卻從不好好檢討，也就難怪香港一直沉淪下去！



見微知著，就眼前見到的舉個例，隨着內地五一長假期結束，據入境處統計，首三日累計有八十四萬名內地客湧港，按年大增四成。奇怪的是，原先屢被形容為「淪陷區」的北區、東涌和土瓜灣，內地客並冇明顯增加。原來內地客「變招」轉戰住宅區「打卡」，好似黃埔區和所謂的「遊學區」，進佔中大校園參觀、到大學飯堂聚餐，搞到啲大學生「冇啖好食」，認真攞命！呢，內地客又好似特別酷愛大自然，不少內地客在五一長假期又湧去貝澳紮營，假期結束，貝澳營地遺下的垃圾多三倍。



事實是，每次內地的長假期，內地遊客大量湧港，「多區淪陷」已成「常態」，更成「常識」。然則，特區高官有用心去規劃或企圖改變以上亂象嗎？依老朽目測係「冇」！君不見商經局局長邱騰華在大氣電波廢噏甚麼「旅客量增對各區居民有影響，但認為港人外遊同樣會遊覽特色景點，應以同理心接納內地人」云云。



哈哈哈！說得好，商機來了！老朽打算為內地同胞組團參觀「三司十三局」官邸，若每人多花二千個大洋，則順道去考察富豪高官僭建過的豪宅，了解香港「僭建文化」，如何向天空伸延，怎樣向地下偷位。當然更希望各高官富豪大人有大量，多啲同理心，勞福局局長羅致光若見到老朽一把年紀都不忘工作，更應叫工人拎杯奶茶同蛋撻出來敬老！