中美貿易談判進入最後談判階段之際，美國制華目標轉向台灣問題，令台海再度風高浪急。美國國防部日前發布最新中國軍力報告，其中很大篇幅描述中國大陸武力威脅台灣，列出多項解放軍攻台方案，認為大陸將以武促統，隨後美軍高官又公開宣稱，一旦大陸攻台，美國會作出反應，大有力挺台灣對抗大陸之意。



據美國國防部報告指大陸會以全面行動「逼台灣屈服統一或答應就統一展開對話」，包括海空封鎖、有限度的導彈攻擊、斬首行動，以及兩棲登陸等四方案。其中描述，解放軍可能用導彈或精準的空中打擊，以迫使台領導人屈服。甚至指大陸特種部隊或潛入台灣突襲重要人物，報告所渲染的戰爭情景，似乎台灣即將淪陷。



不僅如此，美國國防部亞太事務助理部長薛瑞福隨後又召開記者會，強調美國十分關切台灣面對的軍事威脅、經濟威脅及封鎖，又指如台灣面臨威脅時，美方會提供防衞武器，更表明當台灣遭受威脅，美國會以適當方式回應，以幫助支持台灣，並批評大陸企圖透過干涉其選舉破壞台灣民主。



薛瑞福的言論，顯而易見是在告訴台灣，只有多買美國武器，美國才會保護台灣，美國支持台灣對抗大陸。美國此時煽風點火，除了想兩岸關係雪上加霜外，還指望通過加速「美台軍事一體化」控制台灣政局，為蔡英文穩固政權、競選連任撐腰。因為在美國的眼裏，台灣的戰略地位或已超越「第一島鏈」，已成為保障美軍西太平洋通道暢通的一座「中途島」，而美國軍艦穿越台灣海峽常態化，就是要將台灣納入印太戰略，讓台海公海化、國際化。



事實上，美國國防部已第三次發表中國軍力報告，當中都渲染兩岸爆發戰爭。美國意圖很明顯，一是藉口大陸攻台，牢牢地綁住台灣，使台成為美國圍堵中國大陸的前線，讓台軍成為美軍對付解放軍的一線炮灰；其二是企圖使台灣問題國際化、確保美國在東亞地區的影響力；其三是挑起兩岸對抗甚至爆發衝突，最終拖垮中國大陸經濟。



對於台灣民進黨政府來說，美國報告當然幫了大忙。最近台灣的總統蔡英文為拉抬仍然落後的民調，兩岸關係發言早已不再遮遮掩掩，包括公開拒絕九二共識、頻頻宣稱要武力對抗大陸、製造兩岸對立等，甚至主動表態願意成為圍堵中國大陸的前線。可以預見，未來數月隨着台灣選舉愈來愈熾熱，蔡英文為求順利連任，必然繼續「聯美抗中」。



然而，北京方面不可能漠視態勢發展，除多次公開表明強烈反對立場，最近更打破兩岸長期默契，派戰機越台海中線飛行，反制美國近期動作，同時也對台施壓。令人擔憂的是，民進黨政府不斷升級兩岸對立，雖然北京也明白是為明年總統選舉拚選票，但卻不能容忍台灣問題日趨國際化，更憂心蔡英文政府企圖引入外部勢力分裂大陸，未來軍事上反制動作或進一步升級，兩岸一旦擦槍走火，很有可能就是武統前奏，而台海若爆發戰爭，即使美軍真的介入馳援，甚至大陸攻台失敗，但那時的台灣，也許只剩下廢墟了。