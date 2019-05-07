功夫茶：假難民毒瘤潰爛　老懵董種下禍根

世界局勢紛紛擾擾，亂過亂世佳人。中美貿易戰不知伊於胡底，委內瑞拉內戰一觸即發，巴勒斯坦同以色列你射火箭我空襲，更加係死得人多，不過如果以為香港可以獨善其身，咁就大錯特錯，市民今時今日出街分分鐘撞正拳來腳往、刀光劍影，福地淪為戰場只係遲早嘅事。



呢嗱，話口未完又嚟料。前日下晝，兩批分屬「巴基斯坦幫」同「孟加拉幫」嘅南亞兵團，喺元朗擊壤路球場飲飲吓酒突然上演全武行，廿幾個粗壯嘅南亞漢手持玻璃樽，由球場追到出街，殺聲震天，生人勿近，期間有南亞漢被圍毆兼爆樽扑頭爆晒缸，警方事後拘捕多名持行街紙嘅假難民。



南亞兵團今次之所以開大片，據聞係因為爭女而起。爭風呷醋都可以呼朋邀友鬥個你死我活，涉及真金白銀利益分配咯喎，唔白刀子進紅刀子出至奇。呢嗱，唔係講笑㗎，之前牛頭角就試過唔同「字頭」嘅南亞幫互劈搞出人命。至於最經典一役，不得不提幾年前喺油麻地，有南亞漢被多名同鄉亂斬狂扑，警方開槍都幾乎撳唔住，問你怕未。



大家有眼見，南亞幫有恃無恐，連差佬都唔放喺眼內，市民除咗自求多福仲可以點。可能有人會話，唔理你乜幫物幫，總之假難民就係瘟神，由得佢哋自相殘殺，市民樂得少隻香爐少隻鬼。呢鋪講法要戒嘞，獅子老虎困獸鬥就話可以拍Discovery Channel獵奇節目啫，南亞兵團大街小巷互片，沙塵滾滾容乜易殺錯良民㗎！再講吖，兩派相鬥必然有人覆桌，初則拳頭交繼而刀刀叉叉，一來二往容乜易發展到百人大戰、千人大戰，出動埋AK47、土製菠蘿㗎！



假難民姦淫擄掠無法無天，搞到七百萬市民雞毛鴨血，講到尾都係特區政府惹的禍。當年港英政府簽署禁止酷刑公約，香港淪為「第一收容港」，埋下假難民呢枚地雷，估唔到九七後老董唔掃雷不特止，仲繼續慈悲為懷，引狼入室，「老懵董」果然名不虛傳，睇怕除咗隻腳唔聽使，個腦一早入咗水。最離譜嘅係，難民政策「董規曾隨」，一直嚟到相傳「好打得」嘅林鄭，莫講話檢討退出國際公約講咗當做咗，連重設禁閉式難民營、對犯事假難民即捕即解，以至取消行街紙制度，特衰政府統統借咗聾耳陳隻耳，假難民有恃無恐就係咁解。



始終都係呢句︰冤有頭，債有主，出門左轉是政府。南亞兄弟們有數要講，有女要爭，有片要開，唔該轉戰禮賓府又或者門常開，再唔係稍移玉步到「假難民之父」屋企都得，市民夾錢送埋路費過你哋又點話！