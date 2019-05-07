世界視線：有彈藥無糧食　北韓鋌而走險

北韓領袖金正恩剛訪俄羅斯，與俄國總統普京進行首次峰會，返國一星期多便再出招，上周向東部海域試射短程飛行物。南韓專家指可能是新型多管火箭，擔憂本土成為攻擊目標。一線之隔，南韓人怕的是戰禍，北韓人最折騰的卻是糧荒。聯合國最新發表有關北韓的報告，指該國正面對十年來最惡劣的農作物失收，引發糧食危機，每十個北韓人就有四個要捱餓。受到聯合國十多年禁運，再有美國加入制裁，北韓政府無計可施，開源不得只有節流，進一步削減糧食配給，每人一日只可獲三百多克，是歷史性新低。



所以第二次特金會未能取消經濟制裁，金正恩的焦急可以理解。特朗普卻是好整以暇，令到金領袖要找普京助勢，給予美國壓力。可是不久之後美俄兩位總統立即來個長途通話，馬拉松式談及多個課題，當然包括朝鮮半島無核化僵局。北極熊與老鷹究竟有沒有私下達成交易，是幫了還是出賣了北韓，沒有人得知，只是特朗普涉嫌通俄，已是公開的秘密。金正恩要靠普京解決糧荒，和望天打卦分別不大。



聯合國世界糧食計劃署（WFP）發言人指，北韓的糧荒未來會繼續惡化，離饑荒日子不遠了。今年初北韓曾要求國際機構提供緊急援助，而WFP有向北韓提供逾千噸糧食，又呼籲各國援手。禁運始作俑者是聯合國，現在卻貓哭老鼠，是想平壤對你說聲多謝嗎？北韓官媒稱大米比黃金更珍貴，鼓勵平民增加生產糧食，靠人不如靠自己。



金正恩正是用自己的方法突圍，今次再度親自督師武器發射，特朗普依然發貼文稱相信金正恩不會破壞承諾，有信心雙方會達成協議。看來金正恩要發射更厲害武器，才可令特氏「另眼相看」。可嘆是北韓每一次發射武器的轟隆聲，代表無數饑民的哀鳴，政客玩制裁遊戲，被懲罰的卻是手無寸鐵的平民。每一次發射成本都可以買很多很多米，若質疑金正恩這樣消耗彈藥是否等於慢性自殺，他會說炮彈雖然買不到糧食，卻可以團結內部，震懾外敵，換來國家安全。他如果能想出其他方法，就不用這樣在刀鋒槍口玩火了。