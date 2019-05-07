正論：貿戰難下休止符　爭霸須待十年期

兵者，詭道也。就在中國代表團即將赴美舉行新一輪貿易談判，全球期待雙方達成最後協議之際，美國總統特朗普突然變臉，以「談判進展太慢」為藉口，宣布本月十日起就兩千億美元的中國貨品徵稅百分之二十五，為貿易談判投下陰影，全球金融市場的樂觀情緒亦被一棒打散，風雲變色。特朗普反覆無常，中國將如何應對，不僅關乎捍衞自身利益與尊嚴，亦關乎全球自由貿易格局之維繫，深刻影響世界政經版圖甚至人類的未來。



中美貿易戰去年六月打響，雙方歷經十輪談判，據說已解決百分之九十的爭議，包括知識產權、網絡竊密、企業補貼、增購美國產品、執行機制等，本月八日中方代表團將再次赴美談判，有機會為貿易戰敲下休止符，而特朗普日前也宣稱談判進展良好，新一輪談判將決定美中兩國領導人是否舉行峰會。如今特朗普說變卦就變卦，將十日定為對中國貨品加稅的時間，實際上是對中方下「最後通牒」，即談判必須在十日之前簽署協議，否則重啟戰火。白宮經濟顧問庫德洛則揚言，這是特朗普對中國的警告，中方必須帶着令美國滿意的方案過來，暗示不滿中國讓步不多。其實這哪裏是「警告」那麼簡單，而是公開恫嚇勒索，即一切由美國說了算，中國必須徹底投降，簽訂城下之盟。特朗普並不是說說而已，他已經亮出底牌，威脅稱美國很快會對中國另外三千多億美元的貨品徵稅，由此帶來的成本由中方承擔，藉此向中方施加壓力。



特朗普有此一着並不令人意外，這符合特朗普的一貫作風。早在上世紀八十年代，特朗普已在《談判的藝術》中炫耀其「極限施壓」的談判技巧，經過這三十多年來的操作磨練，更是爐火純青，他上任兩年多，已一再在國際社會表演「反悔」、「退群」絕技，中方亦領教過他的厲害，如果不是他言而無信，推翻協議，貿易戰火不會延燒至今日，談判也不會進行到第十一輪，如今又面對前功盡棄的風險。



球被踢到中方腳下，若中方在壓力下就範，特朗普就可以宣布貿易戰以美國全勝告終，他將成為美國的英雄，歷史地位堪比以軍備競賽壓垮前蘇聯的前總統列根。如果談判破裂，他也可以向全世界展示他對中國的強硬立場，凸顯其前任的軟弱無能，這有助鞏固他的票源，為爭取連任鋪路，可以說，特朗普已立於不敗之地。



面對美方的咄咄逼人，中方將如何回應？是在槍口指着腦袋的情況下忍辱偷生，乖乖答應美國的全部要求，獲取一時苟安；還是為了捍衞國家利益與尊嚴，見招拆招，必要時不惜與美國一拍兩散，正是全球關注的焦點。在美方出招之後一天，中方仍沉默以對，這是成竹在胸，謀定後策，還是舉棋不定，但看中方代表團是否如期出發，協議是否如期簽訂，就可知端倪。



滄海橫流，方顯英雄本色。這是國家實力的較量，也是膽識的比併，美國傳媒也承認，特朗普此舉是一場政治豪賭，雙方賭的是國家命運。正所謂，狹路相逢勇者勝，中方整體實力雖比美國弱，但人口眾多，市場廣闊，加上獨特的政治體制優勢，並非不可一戰，正如有人指出，即使是大清，也是戰敗之後才簽署不平等條約；即使是李鴻章，也不曾受到如此羞辱。可以說，若中國屈服於壓力，選擇低頭，那麼建政七十周年的中華人民共和國就連大清都不如，中方貿易談判代表將遭到九泉之下李中堂的嘲笑。



事實上，以特朗普的善變個性，簽不簽協議差別不大。盟友是用來背叛的，協議是用來撕毀的，特朗普毀約早已是家常便飯，何況中美之間不是朋友，而是對手，雙方的衝突也絕非僅是貿易不平衡。美國坐慣霸主寶座，眼見中國這些年發展得太快，霸權受到嚴重威脅，內心嫉妒又焦慮不安，勢必採取一切手段阻止中方追趕，因此貿易戰只是表象，對中國的全方位遏止才是實質，從美國副總統彭斯的反華演說，到國務卿蓬佩奧不厭其煩地宣傳中國威脅論；從美國全球打壓中國高科技企業華為，到對宣傳中國文化的孔子學院下逐客令；從美國一再推出友台法案，增加對台軍售，支持台獨，到美國以「自由航行」為名持續進入南海耀武揚威；從美國支持反中亂港勢力，阻撓港府修訂逃犯引渡條例，到美國拿新疆問題說事，在在證明美國從政治、經濟、文化、科技各方面對中國發動了全面攻勢。



一山不能藏二虎，一洋難容兩蛟龍。特朗普既以「美國第一」、「讓美國再次偉大」為己任，就不可能容許任何競爭對手的出現，連日本、歐盟這樣的盟友都要無情打壓，更不會放過「非我族類」的中華「異己文明」，除非中國如日本那樣臣服於美國腳下。特朗普一再得意洋洋地宣稱，中國已在貿易戰中受到重挫，中國與美國的差距再一次拉大，是中國希望達成協議，這固然是討好選民之舉，但也道出一些事實，外界原以為中國超過美國成為世界經濟第一指日可待，如今看來沒有十年都未必成事，這就難怪對華貿易戰獲得美國朝野一致支持，反過來為特朗普繼續強硬政策提供了底氣。



所以說，不管中美是否達成協議，雙方競爭都不會很快結束，而是將持續十年、二十年甚至一百年，對此須有充分的心理準備，指望中美「不離婚」只是一廂情願。亨廷頓的《文明的衝突》並不過時，中美之爭超出大國爭雄，堪稱東方文明與西方文明的較量，是社會主義與資本主義兩種制度的博弈，是對「歷史終結論」的終結，鹿死誰手，尚未可知。



是福不是禍，是禍躲不過。中國人有中國夢，美國人有美國夢，大家做的是不一樣的夢，衝突難免，中國要崛起，美國是繞不過、躲不開的坎，這場貿易戰就是對中國大國崛起成色的檢驗。既來之，則安之，天不會塌下來。