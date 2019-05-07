神州觀察：百姓健康當兒戲　官僚冷血害人命

內地醫院認錢不認人，百姓早已見怪不怪，但部分衞生部門對民眾健康漠視程度，則可用殘忍來形容，一個生死攸關的體檢報告，竟可輕描淡寫地用一句輕佻而冷漠的「工作瑕疵」來敷衍。



婦女「兩癌」篩查是全國婦聯、國家衞健部門開展的「宮頸癌和乳腺癌」檢查活動，其目的是第一時間排查病患，讓患者做到早發現、早診斷、早治療。然而，江蘇響水縣的一名女士參加篩查體檢的報告，卻在四個月後才送達，最終確診宮頸癌一期，已造成癌細胞擴散，但當地縣衞健委卻稱，事件是工作中的一個「瑕疵」而已。



乳腺癌和宮頸癌是危害女性健康的兩大「殺手」，專家指，原則上是愈早治療愈好，醫療費用也低。但該女士在檢查後四個月才得知結果，不但難以治療，高昂的醫療費，也足以摧毀一個家庭。



無獨有偶，江蘇如東縣袁莊鎮一名老人去年十一月到鎮衞生院體檢，結果到今年四月體檢報告才到患者手裏，導致老人拖成了肝癌晚期。之後官方調查發現，當地有幾百名村民的體檢報告都被延誤了五個月之久。



顯然，這種「瑕疵」在全國各地或都普遍存在。而出現「瑕疵」的原因，主要是這種體檢篩查是由官方組織，因此各地衞生部門多視為形象工程，只是為了完成任務，上報體檢人數而已，根本就不理會被體檢人的健康狀況；再者，政府組織的體檢，主要面向低收入人口，多帶有扶貧性質，即使有病也未必有錢治療，難以榨出油水，因此被體檢人是否有病，衞生部門也愛理不理。



事實上，官員口中的一個「瑕疵」，隨時害死一條人命，顯示內地部分醫療衞生部門視百姓健康為兒戲，亦暴露出官員的冷血心態，更再次折射出內地醫療系統亂象叢生、百姓看病險象環生的現狀。其實，除了拖延報告害人外，也有民營體檢機構只為收錢胡亂體檢，普遍診斷為「亞健康」，以博得被體檢人「歡心」，導致患者因而延誤治療。



說到底，一切向錢看仍是硬道理；當今社會世風日下，各行各業見利忘義、道德淪落，醫院也不例外。社會上對醫院及醫生可謂劣評如潮，過度醫療、亂開藥、亂收費隨處可見，醫生懸壺濟世之心不再，醫院儼然將治病救人當作生意來做，趁病打劫、拿着手術刀敲詐勒索已成業界潛規則，多年來，從嬰兒注射疫苗到公立醫院的門診外包，再到百度競價排行榜極力推薦的莆田系醫院，個個都是坑人陷阱，以致醫患矛盾一再升級。



然而，上述醫療亂象至今仍得不到有效治理，癥結在於監管部門坐視不理，如今連體檢也害人，神州大地，究竟還有甚麽能保障百姓健康？