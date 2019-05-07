產評：避險情緒急升溫　慎防淪為提款機

美國早前透露，中美貿易談判有望最快本周落幕，惟總統特朗普周日以中方有意拖慢進程為由，突然變臉加徵關稅，頓時震散中港金融市場，避險情緒驟然升溫。誠然，自「特金會」後，市場已有心理準備未到完成簽字一刻，形勢也未算得明朗，結果一語成讖。面對變幻莫測的政治市，散戶須防港股再淪為外資「提款機」，宜持盈保泰勿盲目入市。



今次事件再次證明，特朗普底子裏只是唯利是圖的商人。此前他一直向傳媒高調聲稱與中方談判進展順利，如今則極速施加關稅，足見反覆無常，毫無公信力。須知道朝令夕改的結果不僅影響一紙協議，而是兩國互信的裂痕往後甚難修補。更重要的是，此後金融市場應如何應對特朗普的言論呢？投資者之前若因相信他而入市，如今可謂陷入無妄之災、進退維谷。一位經常口沒遮攔、言行不一的總統，恐怕正在複製投資界《狼來了》危機！



事實上，在中美貿易談判開始之時，不少人已預計縮減貿易赤字僅是引子，「全球一哥」之爭才是真章。所謂「一山不能藏二虎」，歷史上兩強相遇總難以和平收場，目前形勢確實起了微妙變化。今次特朗普突然在香港時間周日晚上發難，「恰巧」人民銀行昨日早上於A股臨開市前突然宣布放水，由下周三起調降中小銀行的存款準備金率，時間上除了予人倉卒之感外，亦令人感覺是衝着特朗普政策而來，主因是以往人行絕大多數是在收市後或周末才披露相關政策，以期市場有充裕時間消化。這是否意味着中美短期難以落實貿易協議，中央要先行放水紓緩中小企融資壓力呢？一切都似乎絕非偶然。



面對此情此景，香港夾在中間、亦為外向型經濟，恐肉隨砧板上，尤其是○九年聯儲局實施量化寬鬆後，數以萬億計的熱錢至今仍停泊在香港，一旦特朗普一聲令下，熱錢隨時一下子撤走，除了對香港經濟及股市帶來負面衝擊，信心崩潰亦恐破壞聯匯制度。早前已有國際大鱷直言，香港聯匯有崩潰危險！原因正是港美息差擴闊及中美衝突加劇，並形容為有史以來最大的金融定時炸彈。大鱷向來擅於製造恐慌，今次港股會否再被淪為「提款機」？投資者實須警惕。



面對大國角力，市況確實難以捉摸，究竟是特朗普純粹擺姿態，力求爭取更佳協議，抑或演變成你死我活的大國「零和遊戲」，現階段難以斷定，金融市場走勢亦已受到破壞，無論做任何投資，切忌過度槓桿，方為上策。