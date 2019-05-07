在中美新一輪貿易談判前夕，據說雙方將可達成協議，中國會大幅讓步之際，美國總統特朗普突然宣布對中國出口美國二千億美元的貨品加徵至百分之二十五關稅，並揚言其餘未加徵的，都將同樣加徵至百分之二十五。這是特朗普典型的談判手段，在談判中獲取對方讓步後再加碼。這顯然違反國際談判的慣例，近似無賴作風。



可惜的是，中國有關官員一直依循加入世界貿易組織以來的談判模式，盡量以送大禮的方法大幅讓步，以為一次讓步便可解決貿易爭端，卻意想不到商人出身的特朗普的無賴手段。不過，昔日日美貿易談判中，美國也是咄咄逼人，層層加碼，只是沒有特朗普的隨時變臉。中國的有關官員既不知日美當年怎樣談判，也不去了解特朗普及其背後勢力的意圖與談判手段，致陷於今天進退維艱的困境。



特朗普之所以突然宣布加徵關稅，一是在貿易談判中壓迫中國，另一是在星期日宣布，星期一便能反映在中國（包括香港）的股市價格變動之上，特朗普及其背後勢力既知星期日會宣布，也知亞洲股市必然有反應，相信已提早做空，攫取暴利，中國的損失便即時見諸於股市。



或許，中國若強烈反應的話，特朗普又會宣布暫緩加碼關稅，恢復談判，即由此達成協議，中國已大幅讓步，在國際形象上，變成俯仰由美國。而宣布暫緩加碼關稅，特朗普及其背後勢力也會是故技重施，讓中國及亞洲股市升漲，他們重複從中獲取暴利。這可是美國過往提出的混合戰模式，多方結合，互相制勝。只可惜中國軍方戰術家曾提出超限戰，卻不懂應用於更大的範疇上，或許這正正反映出中國政府的智囊們多年來都是美國化，迷信美國而不懂美國實際的歷史、政治和國際關係，更不知美國對付其他國家的做法。



中美貿易談判是不對稱的知識力量的對比。美國是早有規劃，深入而細緻的研究，也在中國內部作了許多部署。在打敗日本和蘇聯之後，他們有更多的經驗總結。相反，中方的官員、學者和專家少有認真的研究，也沒有應對的各種方案，一方面財大氣粗，不加檢點，也沒有反思；另一方面以為只要送禮，送最大禮，卑躬屈膝，美國自會答應，讓中國繼續發展。



美國一開始便可拿出哪些貿易可增關稅，哪些暫不增加，中方應對的只是不知所措。哪些範圍可加稅，加多少稅，都沒有像美國那樣有詳細的調研分析，那樣有步驟有戰略。這樣的不對稱談判，中國必然輸，只能靠中央領導的政治堅持才可不大敗。