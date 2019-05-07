香江府衙修訂《逃犯條例》的博弈，既是法律問題，也是政治問題。本來是應該「以法論法」的，是可以不和政治扯在一起的，但反對派出於政治目的、政治需要，就通過政治上的造謠誣衊、信口雌黃、抹黑恐嚇、上綱上線把法律問題翻雲覆雨地鬧騰成了政治問題，掀起風浪，製造混亂，且勾連外部勢力，造成「國際影響」。



到了這一步，法律上的不同觀點和執行問題已不重要。對反對派而言，重要的是通過此役，發動群眾、施加民意壓力，迫使政府「收回修訂」，他們就在政治上贏得了勝仗。至於香港會不會成為「逃犯天堂」、會不會長期存在「法律漏洞」，他們是不在乎的。他們當中心中有鬼之人當然更希望香港永遠成為「逃犯天堂」，說不定有朝一日，自己能夠「深蒙其利」也。



作為法律問題，修訂《逃犯條例》涵蓋的是所有國家和地區的相關事宜，並非針對台灣地區及「個案」，更並非針對中國內地，對此，反對派完全清楚。然而，他們對這樣的法律「對象」和「範圍」之事不感興趣。他們感興趣的是，怎麼利用這件事攻訐中國內地司法，首先，他們一口咬定「中國司法不公」、「暗無天日」、「根本沒有法治，只有人治」、「港人送回內地，絕難得到公平審訊」。



這之後，他們的說詞愈說愈離奇，說是若和內地簽署了《逃犯條例》，香港司法就會「中門大開」，內地就會直接來港「拉人」，香港的自由、人權、法治，至此亡矣！於是，他們煽惑港人，趕緊反對修訂條例呀！趕緊趁現在還有自由上街「抗議遊行」呀！他們的政治伎倆相當拙劣且惡毒，煽惑性頗強。



可悲的是，一些建制中人居然也受這種政治影響，提出因為香港特首難以拒絕中央要求、個案移交會變成常規制度，以及香港法庭難以審視內地司法制度是否符合人權等為由，倡議應該考慮「港人港審」云云。這不僅違背基本司法常識，毫無根據設定質疑，還表現了一種莫名的傲慢與自大，和反對派作桴鼓之應也。