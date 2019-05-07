當中美即將展開新一輪貿易談判、全世界都以為雙方很快就會達成協議，特朗普突然以談判進度太慢為由，宣布將二千億美元中國商品的關稅由百分之十增至百分之二十五，令談判前景再度蒙上陰影，也令人再次見識何謂反覆無常、何謂出爾反爾。白宮經濟顧問庫德洛聲稱這是特朗普對中國發出警告，希望中方官員帶着令其滿意的協議過來，其實這不只是警告，而是赤裸裸的勒索，是極端霸道的行為。



外交博弈離不開打打談談、談談打打，雙方鬥智鬥力、討價還價，本來無可厚非，但好像特朗普如此言而無信，將貿易談判視如兒戲，說改就改，說變就變，過去聞所未聞。中美經過多回合拉鋸談判，好不容易才取得某些進展，現在被他這麼一鬧，談判成果隨時化為烏有，簡直荒唐透頂。



聽老美的口氣，中方必須乖乖就範，完全遵照美方旨意，答應美方所有要求，否則關稅將會進一步提高。這無異於用槍指着中方腦袋談判，要求簽署城下之盟，誰能答應？誰敢答應？當年李鴻章代表滿清政府與外國簽署多項不平等條約，也不至於如此屈辱，當今中國又有甚麼理由任人宰割？



還是古人說得對，奉之彌繁，侵之愈急。美方之所以咄咄逼人，得寸進尺，正是因為中方委曲求全，不斷退讓，現在該是重新檢討的時候了。



說到底，自己的命運應由自己掌握，中國的事情應由自己作主。美方在談判中提出許多苛刻條件，形同勒索，尤其是針對「中國製造2025」以及所謂結構性改革等種種要求，純屬無理取鬧，即使中國政府能夠答應，中國民眾也不可能同意。中國領導人曾強調，「該改的、能改的我們堅決改，不該改的、不能改的堅決不改」。但願這不只是說說而已，重大原則問題沒有絲毫退讓空間，談判歸談判，該堅持的必須堅持，一拍兩散也在所不惜，這才是一個大國應有的尊嚴。