林鄭去年底訪京述職，獲領導人贈言「志不求易，事不避難」，事後林鄭見記者風騷宣稱「呢八個字我用㗎」，以往演詞及施政報告都用過。好了，林鄭是否有口齒，領導人有冇看錯人，修訂逃犯引渡條例就是試金石。



修訂引渡條例並不涉及政治犯，但心中有鬼的反中亂港勢力已感到冬天的寒意，全面反撲是必然之事，除了輿論抹黑，立法會拉布，鼓動支持者上街，到歐美搬救兵，今次更動員外國人加入反修例大合唱。李漢奸去北美前公開威脅在港的「三十萬加國人及八萬美國人」，隨時墮入逃犯條例的法網。



反對派阻撓修例之動員規模之大，為近年僅見，也許不及佔中，但肯定比當年反二十三條立法有過之而無不及，一時間，香港黑雲壓城，空氣中滿布大戰來臨的硝煙味。然而，修例最終成敗並非取決於反對派的拉布功力有多強，不在於他們能動員上街的人數有多少，也不在於外部勢力如何干預，關鍵在於港府及立法會建制派是否意志堅定，是否團結一心，是否頂得住壓力，志不求易，事不避難，見招拆招，奮勇向前。



惟目前觀之，建制派內部似乎並不團結，動搖派、投降派再次出現，即使港府已剔除九條可被引渡的商業罪行，仍未能打消其疑慮，更由於反對派發動的第二次反修例示威人數超過預期，有些人已嚇破膽，竟然將少數反對的聲音視為真正「民意」，希望港府暫緩修例；也有人建議先處理台灣殺人案，其他的容後再圖；更有人要求將與內地司法合作剔除在外，這何止是同反對派同一鼻孔出氣，何止是歧視內地，更是割裂一國兩制，走向法理港獨的極端，而「好打得」的林鄭也稱無力處理立法會的爭拗，彷彿洩氣皮球。



堡壘最容易從內部攻破，引渡逃犯修例會否重演二十三條立法功敗垂成的一幕，大家不妨拭目以待。