原定本周三在美國華盛頓舉行的美中貿易談判出現變數。美國總統特朗普五日的「推文」說，過去十個月來，中國都為五百億美元的高科技產品支付25%關稅、二千億美元的其他產品支付10%關稅，這些稅項協助促成美國的經濟好進展，「周五開始，10%將提高到25%，其他中國輸出到我們這裏的三千二百五十億美元（產品）仍未被（加）徵關稅，但近期將被課以25%……與中國貿易協商還在繼續，但太慢了，而他們想重新協商，免談」！



特朗普投下這一枚震撼彈，令到港滬深台的股市應聲大跌。消息指，中國已號召「國家隊」準備，隨時出手穩定股市。昨日A股午後跌幅擴大，滬綜指挫逾6%，跌穿二千九百關；深成指及創業板指跌逾7%。港股跌逾九百點，中資金融股跌勢持續。



特朗普今年初起已一再威脅要提高二千億美元中國進口貨品的懲罰性關稅稅率，但在中美同意展開貿易協商後，才延後這個決定。不久前在北京舉行的美中貿易談判，傳出了雙方縮窄分歧的訊息，白宮發言人桑德斯上周曾表示，中美談判繼續取得進展，在這輪談判結束後，總統特朗普和中國國家主席習近平將決定是否會面，簽署貿易協議。



特朗普五日的「推文」，在中方的角度解讀，可能會認為特朗普出爾反爾，充分凸顯他翻手為雲，覆手為雨的風格，貿易談判還得繼續下去嗎？美國白宮經濟顧問庫德洛接受霍士新聞訪問時指，特朗普的貼文是對中國的警告。他提到美國早前曾將針對部分貨品的25%關稅下調至10%，但假如雙方未能達成共識，「這種情況不會永遠持續下去」。根據美國《華爾街日報》報道，中國在特朗普發「推文」說要提高中國產品關稅後，正考慮取消副總理劉鶴本周訪美，不再繼續與美國的貿易談判。上月底「北京會談」之後，美中談判代表原定本周三在美國華府繼續磋商，並且預期可在周五之前達成協議。但是特朗普在這個時候突然「發難」，中方被殺個措手不及。



世界兩大經濟體的貿易戰，事出有因。特朗普上任後面對數千億美元的貿易逆差，既然不滿前任總統在這個攸關美國重大經濟利益的問題上，對中國的忍讓，當然要有所作為，他掀起不只是貿易戰，還有科技戰，多管齊下，招招殺着，除了以開徵懲罰性關稅作為展開博弈的手段，中方同意「議和」，他便開天索價，特朗普已向中國領導人表明，美國必須見到中國作出結構改革，包括知識產權及處理「強迫技術轉移」問題。然而，形勢比人強，對於特朗普的「予取予求」，中方恐怕選擇不多。