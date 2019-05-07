反對派唯恐天下不亂，連阿婆都不放過，結果自取其辱。有愛國團體展開「國歌快閃」活動，短片中，一名坐輪椅老婦聽到國歌奏起即撐拐杖站立唱歌，被郭家麒、張超雄等人肆意批評，終惹來事件主角——八十九歲的東江縱隊老戰士羅婆婆大反擊，直斥反對派「故意歪曲事實」、「不代表我」，狠狠地摑了這些政客一記響亮的耳光。



國歌奏起時要肅立是全世界皆通的道理，例如曾有美國足球員因不滿特朗普施政，在播放國歌時刻意單膝下跪，結果招致特朗普批評為不尊重，可見最民主的國家也有一套標準看待國歌禮儀。言必以美國為尊的反對派，如今竟倒過來指摘一個遵守國歌禮儀的老婦，以為可借此打擊《國歌法》不合理，不止捉錯用神，簡直表錯情。



郭家麒聲稱，要老人家聽到國歌彈起身顯示愛國精神是低級趣味；張超雄批評，要坐輪椅的長者在奏國歌時站立是製造恐懼，說得煞有介事。誠然，若硬性規定不良於行的傷殘人士在播放國歌時必須站立，這是不人道、不合理、不能接受，但這樣的情況即使在內地也沒有發生，何況香港，反對派一派危言聳聽，水平之低令人嘆息。情況就如他們將「一地兩檢」上綱上線，言之鑿鑿謂公安隨時越境執法，至今都沒有發生過那般荒謬可笑。



做反對派也要有反對派的水平，但香港的反對派只知為反而反、逢中必反，比小學雞更低Ｂ，令人不忍卒睹。沒錯，他們過去藉着煽動港人恐共情緒，的確得心應手，但今時不同往日，隨着他們搗亂、失敗，再搗亂、再失敗，大部分港人已認清這些政客的真面目。他們的所作所為根本不是為了爭取民主，更不是為了香港好，他們只是為了金主和外部勢力服務，一心搞亂香港打擊中國，失心瘋的程度是連一個愛國老婦也要大做文章，結果當然是自討沒趣。