因為中華民族的發源地是黃河，所以中國人的皮膚是黃色的。各位，這是我最新的「偉大」發見，你認為如何？



這個所謂的偉大發見當然是謬論，是徹頭徹尾的比附。但你可別笑我，當今時逢末世，天下昏昏，不少政治名人甚至權威學者行走江湖，放言高論，都是如此肆意比附。不少人被糊弄得一愣一愣，卻連提出一句話去質疑的能力也沒有，譬如問問為甚麼生在長江邊的人又不一定是手長腳長？只要有如此一問，上述的謬論就會馬上被戳破，但有這樣思辯能力的人竟然不多。



為了要證明中央及特區政府比以往專制、封閉，立法會前議員李永達說，一九八九年香港人支持北京學運的集會，事前不需申請也不會被視為非法，但二○一四年的佔領行動，政府就為他們扣上非法集會的罪名。記者協會前主席麥燕庭則指出，上世紀八十年代她可以專訪中國總理，如今卻不行，由此證明中國政府不如以往開放云云。



這些都叫比附，跟黃河將中國人皮膚染成黃色的謬論是同一調調兒。可惜，立論粗疏、胡亂比附現象竟不限於政治上的跳樑小丑，就連理應嚴謹的學術界也是如此。今年是「五四運動」一百周年，一生以反共為職志的學者余英時近日受訪，為五四大唱讚歌，說民主與科學的口號並無白喊，最終影響了台灣，在寶島上牢牢扎根。



余英時是先有褒台貶共之意，然後才去找學術理據的。其實，在美國、蘇聯爭霸年代，海峽兩岸、南北韓、東西德都是為求生存而各自站邊。朝鮮半島沒經歷過很明顯的群眾啟蒙運動，但因為南韓親美，自然要走向民主，北韓親共，所以必然選上專制之路，大陸與台灣也是同等道理。況且，大陸的綜合科學水平恐怕還在台灣之上，賽先生不見得特別眷顧彼岸。對此，未知余先生又能如何自圓其說？