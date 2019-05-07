美國恃住軍事世界至強，向來惡慣的「世界霸主」，要打誰就打誰，要制裁哪個國家就制裁哪個國家。最近特朗普全面封殺伊朗的石油出口，取消了八個國家和地區對伊朗石油的進口豁免，其中包括中國和印度。作為美國的戰略盟友，日本、南韓自然要第一時間響應。然而，假假哋都係世界第二經濟體的中國，如果任由美國說一，自己不敢說二，試問如何立足國際舞台，發揮「一帶一路」的偉大構思？



特朗普對華為的追殺，對中國徵加關稅的壓迫，大家有目共睹，中國若然乜都吞聲忍氣，連堅持進口伊朗石油都驚，那請以後不要以「紙老虎」形容美帝，否則自欺欺人，徒惹笑柄。特朗普一味「美國優先」，從不顧及其他國家的感受。你制裁伊朗石油，咁印度點算？印度的石油供應全靠進口，對外依賴比率高達百分之七十，而伊朗進口量佔百分之十二。短期內，你叫印度如何找到其他出口石油國來取代伊朗位置？



儘管特朗普大可拍拍心口：買美國嘅頁岩油啦！然而，美國的頁岩油太貴了，印度不要顧及自己的生產成本和商業發展嗎？看來，印度會繼續進口伊朗石油，看看美國會有甚麼反應再作打算。伊朗看來也不會坐以待斃，必定想方設法將石油運出去。一旦美國欺人太甚，伊朗將霍爾木茲海峽封鎖，同美國玩鋪大，反正特朗普已把伊朗革命衞隊列為恐怖組織！



惡人自有惡人磨，美國恃惡行兇，可是金正恩就是有辦法叫特朗普頭痕。日前金正恩訪俄後，立刻試射多枚大口徑遠程火箭炮，擺明向美國叫板，也反映北韓絕不會屈服於美國的制裁，朝鮮半島局勢又起風波。特金會河內破裂後，金氏對美國的態度沒有一絲退讓，反而更趨強硬，北韓領袖面對國內經濟困境，表現的卻是「人窮志不窮」；佢嘅一舉一動，只嚇得文在寅和安倍坐立不安，而特朗普又吹佢唔脹，只能在推特自言自語「金正恩不會違反承諾」，笑死人！